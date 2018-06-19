CHP Lider Kılıçdaroğlu İzmir’de STK, Meslek Odaları, Sendika temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Buluşmada konuşan Kılıçdaroğlu, "CHP için 'elitlerin partisi' diyorlar. Taşeron işçilerin durumunu kim gündeme getirdi. Biz onları gündeme getirmesek o taşeron köleliğinden kurtulabilirler miydi? Şimdi taşeron işçilerine hakkımı helal etmek için onlardan oy istiyorum oy." dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Meslek Odaları, Sendika temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

-Muhtar kardeşlerim arada bir sizi saraya davet ederler. Bir kişi konuşur ne dediği belli değil. Sizleri politik argüman olarak kullanırlar.

-Muhtarları yasal olarak güçlendireceğiz. Yapılacak ilk iş temel bir muhtarlık kanunu çıkarmaktır. Bunun çalışmasını yaptık. Allah izin verir de Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturursa, muhtarlar için yeni bir tarihi başlatacağız.

-Sizin seçimlerinizin de belediye seçimleri gibi birleşik oy pusulasıyla gerçekleşmesi lazım.

-Sivil Toplum örgütlerinin varlığı ve gücü demokrasinin gücüdür. Sivil toplum örgütleri güçlendikçe demokrasi de güçlenir.

-Siyasi partileri seçime sokmamak için her türlü yolu denediler. Farklı düşüncelerden korkmuyoruz. Akıl akıldan üstündür felsefesini savunuyoruz.

Biz demokrasiden yanayız. Herkesin düşüncelerini özgürce paylaştığı bir Türkiye istiyoruz.

– ‘Ne yaparsak yapalım sırtına da binsek, ağzındaki lokmayı da alsak emekliler gelip bize oy verecek’ diyorlar. 300 lira, 400 lira, 600 lira maaş alan emekliler var. Biz ise en düşük emekli maaşı 1500 liradan aşağı olmayacak diyoruz.

– CHP için ‘elitlerin partisi’ diyorlar. Taşeron işçilerin durumunu kim gündeme getirdi. Biz onları gündeme getirmesek o taşeron köleliğinden kurtulabilirler miydi? Şimdi taşeron işçilerine hakkımı helal etmek için onlardan oy istiyorum oy.

– Asgari ücret 1500 lira olmalı dediğimizde iktidar ‘parayı nereden bulacaksınız’ dedi. Biz dile getirdikten sonra asgari ücret artırıldı.