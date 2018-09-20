Kılıçdaroğlu: Saray ve etrafındakiler Lale Devri’ni yaşıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kırklareli'nde konuştu. Kılıçdaroğlu, "Saray ve etrafındakiler Lale Devrimi'ni yaşıyor, Türkiye'yi temsil eden bir kişi onurunu bir uçağa veremez, haysiyetini bir uçağa satamaz. Katar Emiri bize bir şey yapmak istiyorsa öğrenci yurdu yapsın. " diye konuştu.

Kılıçdaroğlu Kırklareli’nde Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi;

“Köylü milletin efendisiydi şimdi tefeci efendisi. 408 milyar dolar içerideki tefecilere faiz ödendi. Hiç kimse alınteri dökmedi. 156 milyar 293 milyon dolar bu da dışarıdaki tefecilere ödenen para. Bunlar sadece ve sadece paraları var. Peki bu paraları kim ödüyor, sizler ödüyorsunuz.

İki yapılı bir topluma doğru hızla gidiyoruz. Sarayda yaşayanlar ve onun çevresi. Efendim sarayda kriz yok diyor. Sarayda kriz olur mu.

Bunlar günlük büyük paralar kazanıyorlar. 13 Eylül 2019 doların kuru 6,37. Erdoğan konuşmasından sonra dolar 6,54 liraya yükseliyor.

1 milyon doları alan 5 saat içinde 84 bin 555 dolar kazanıyor.

Kütahya Zafer Havalimanı, Avro üzerinden 50 milyon avroya ihale ediliyor. İşletmeye açılıyor. Fakat buna bir de yolcu garantisi veriliyor. 170 bin 534 yolcu kullanıyor, 4 milyon 73 bin 18 yolcu garantisi veriliyor. teminat işi 21 Mart 2044’e kadar devam ediyor. Gündeme getirdik, bu para milletin parası bir kişiye veriliyor. Nasıl veriyorsun. Köprüler dolar, ihaleler dolar. Bunları çevir Türk lirasına hayır bunlar çevrilmeyecek. Vatandaşın dolarını Türk lirasına çevir yandaşınkine dolar.

3 Köprü inşaatında altı aydır maaşlarını alamayanlar var.

Dünyanın en pahalı uçağı bizimki ilgilenmiş, 400 milyon dolar biliyorduk fiyatı 500 milyon dolarmış. Saray ve etrafındakiler Lale Devri’ni yaşıyor. Saray ve etrafındakiler Lale Devri’ni yaşıyor Türkiye bu kadar lüksü ve şatafatı kaldırmıyor. Yolsuzluk işsizlik nedeniyle intihar edenler var.

Şimdi Katar Emiri kalksa bir şey söyleye ne diyecek bu adam ne diyecek? Türkiye’yi temsil eden bir kişi onurunu bir uçağa veremez, haysiyetini bir uçağa satamaz. Katar Emiri bize bir şey yapmak istiyorsa öğrenci yurdu yapsın. Türkiye’yi sevmiyor bir kişiyi seviyor. Niye sevdiğini de hepimiz anlamış değiliz.

Bu anlattıklarım parti olayı değil bu bir Türkiye olayı, Bu ülkenin haysiyetini koruyacak olanlar hediyeye karşı dik duranlardır. Bütün bu rezaletler yaşanırken gel beraber olalım diyenler de sorumludur. Milliyetçilik vatanseverliktir. Siz uçağı alan kişinin arkasına dizilip katar katar destek verirseniz ben her şeyden önce sizin milliyetçiliğinizi sorgularım. Bizim kitabımızda usulsüzlük yoktur. Bugün biz milyonlarız, yeter ki dik durmaya devam edelim. “