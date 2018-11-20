Kılıçdaroğlu’ndan önemli açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. AKP iktidarını adaletsiz olmakla eleştirerek, "Adliyeye siyaseti sokmayın demiştim. Sokarsanız Türkiye'nin başı felaketten kurtulamaz demiştim" diyen Kılıçdaroğlu, "Hepimiz o malum günü biliyoruz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

Toroslar’dan gelen Yörük kadınlarına şükran borçluyum. Mustafa Kemal der ki; “Toroslar’da bir çadırda duman tütüyorsa, ülkenin geleceğinden kimsenin endişesi olmasın.” Sizler hayatın her alanında mücadele ediyorsunuz kadın-erkek olarak. Yörük kültüründe kadınların ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum.

Bizi dinleyen herkese selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. 81 milyon vatandaşımıza en içten dileklerimi sunuyorum. Bizim görevimiz 81 milyonu kucaklamak, bizim görevimiz kimliği, inancı ne olursa olsun 81 milyonu kucaklamaktır, onlara güzel bir gelecek hazırlamaktır.

Eksiğimiz olursa, yanlışımız olursa söyleyin. Biz başkaları gibi değiliz, insan olduğumuzun bilincindeyiz. Yanlışımızı, hatamızı kabul ederiz.

Parası olanlar, siyasi arkası olanlar hapishanenin önünden bile geçmiyor, derhal takipsizlik kararı veriyor. Garipler içeride, fakir fukara içeride, akademisyen içeride. Diğerlerinin tamamı dışarıda, en son parası bol FETÖ’nün elebaşı biri vardı. Savcı takipsizlik kararı verdi. Niçin parası var, niçin dayısı var diye. Adaleti bunlar dağıtamazlar.

DİYANET’E SERT TEPKİ

Mevcut diyanet işleri başkanı inanç ve siyaseti bir araya getiriyor. Bir vatan hainini gitti yerinde ziyaret etti, vatan haini! Diyanet işleri başkanlığı bizim en gözde kurumlarımızdan birisidir.

Bu Fesli Kadir, bir vatan haininin ötesinde biri. Erdoğan’ın akıl hocası, defalarca kendisi söylüyor zaten. Gidip Erdoğan’a düşüncelerimi aktarıyorum diyor. Büyük ortadoğu projesine taraftarım, ABD ne alacaksa alsın bana hilafeti versin diyor. Buna vatan haini denmezse ne denir?

Ayrıntılar gelecek…