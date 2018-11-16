Kış ani geldi! Soğuk, kar ve yağmur ne zaman bitecek? | Meteoroloji’den son dakika tahminleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan soğuk ve karlı hava etkisini gösterdi ve yurdun özellikle doğu ve yüksek kesimlerini etkilemeye başladı. Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Akseki kara yolu Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle, araçlar zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, il genelinde kuvvetli şekilde yağış beklendiği için vatandaşları önlem almaları yönünde uyardı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO'nun (İstanbul Deniz Otobüsleri) bazı seferleri iptal edildi. İşte hava durumuna dair son dakika tahminleri...

Doğu bölgelerimizde kar, batı bölgelerde yağmur ve denizlerimizde fırtına etkili olurken vatandaşlar son dakika hava durumu tahminlerini merakla araştırıyor. Son dakika hava durumu tahminlerine göre soğuk ve yağışlı hava dalgası bugünden itibaren etkisini kaybetmeye başlayacak.

KAR, YAĞMUR, SOĞUK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Kırşehir, Çankırı, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak çevreleri, gece saatlerinde Muğla ve Denizli çevreleri ile Antalya’nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Akdeniz kıyılarında sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu,ilk saatlerde Bilecik çevreleri ile Doğu Akdeniz’in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın batısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İDO SEFERLERİ İPTAL OLDU

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO’nun (İstanbul Deniz Otobüsleri) bazı seferleri iptal edildi.

İDO’dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Değerli misafirimiz; olumsuz hava koşulları nedeniyle 16.11.2018 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferimizi ve Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.

KONYA-ANTALYA YOLUNDA KAR ESARETİ

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Seydişehir-Antalya kara yolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde görüş mesafesi düştü.

Seydişehir Bölge Trafik ekipleri, araçların güvenli geçişi için yoğun mesai harcıyor. Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kara yolunun Seydişehir ilçe çıkışına yakın bölümünde çekiciler, hazır bekletiliyor.

Öte yandan, kış lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmiyor. Yolda kalan yüzlerce araç ise kurtarılmaya çalışılıyor.

Kent merkezinde ise akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla cadde ve meydanlar, beyaz örtüye büründü. Bazı vatandaşlar da Mevlana Müzesi çevresinde mevsimin ilk kar yağışını görüntüledi.