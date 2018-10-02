Komisyoncularda PKK ve FETÖ izi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, devletin ekonomik finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik başlatılan soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen bazı şüphelilerin PKK, FETÖ, DHKP-C, Hizbullah gibi terör örgütleriyle irtibatlı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ile ATM’lerden 5 bin lira ve üzerinde olmak üzere yurt dışındaki toplam 28 bin 88 hesaba döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 lira gönderildiği belirlendi.

Soruşturmada, Türkiye üzerinden ABD’de yerleşik ve çoğunluğu İran uyruklu şahıslara yönelik yüksek tutarlı transferlerin oldukça dikkat çekici bulunduğu, gerçekleştirilen işlemlerde herhangi bir ticari bağın kurulamadığı ve işlem alıcılarının da Türkiye’deki gibi bu parayı belirli kümelerde parçaladıklarının düşünüldüğü ifade edildi.

Söz konusu dövizi toplayıp kuryeler vasıtasıyla yurt dışına çıkarttıkları tespit edildi.