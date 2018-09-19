Köpekleri zehirli etle telef ettiler

Konya’nın Derbent ilçesi Aladağ kayak merkezi yakınlarında meydana gelen olayda, 6 kangal cinsi çoban köpeğinin özenle hazırlandığı tespit edilen zehirli etleri yedirerek öldürüldüğü tespit edildi.

ETLERİ ÖZENLE HAZIRLAMIŞLAR

Jandarma ekipleri, hayvanları katledenleri yakalamak için çalışma başlattı.

ALA’NIN BAŞINDA SABAHLADILAR

Konya’nın Meram ilçesinde meydana diğer olayda ise, mahalle sakinlerinin bakımını üstlendiği sokak köpeklerinden Ala, kas hastalığının ardından epilepsi krizi geçirdi.İstanbul’dan özel bir klinikten randevu alınarak 20 günlük bir tedavi için özel bir araç Ala’yı almak için Konya’ya doğru yola çıktı.

Ala'yı bonfile ile besleyen vatandaşlar ağrı kesici ilaçlarla sabaha kadar başında beklediler. İstanbul'dan bir ekip Ala'nın tedavisi için Konya'ya gitti ama çok geçti. Mahallenin gözü gibi baktıkları Ala yaşama veda etti.