Kör, sağır ve dilsiz yaşlı kardeşlerin yaşam mücadelesi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan kör, sağır, dilsiz kardeşler yaşam mücadeleleriyle görenleri hayrete düşürüyor. Günlük işlerini kimseden yardım almadan kendileri yapan kardeşler, yemek pişiriyor, bahçe işleriyle uğraşıyor, ormandan odun topluyor. Yol güzergahını bulması için yolun birçok noktasına plastik bidonlar bağlayıp, ağaç dallarından işaretler koyuyorlar

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yenigüney Mahallesi’nde tek başlarına yaşayan, kör, sağır ve dilsiz olan 72 yaşındaki Osman Taşdemir ve 68 yaşındaki Yusuf Taşdemir yalnız kaldıkları evde kimseden yardım almadan günlük işlerini yapabiliyor. Her ikisi de hiç evlenmeyen, doğuştan sağır ve dilsiz olan kardeşler yaklaşık 20 yıl önce geçirdikleri tavuk karası hastalığı sonucu peş peşe görme yetilerini kaybetti. O günden bu yana dış dünya ile irtibatları kesilen kardeşler, babalarından kalma evde yaşam savaşı veriyor.

Ev işleri Osman’da

Evden dışarı çıkmayan ve ev işlerini yapan Osman Taşdemir, evde yemek pişiriyor, ortalığı düzenliyor, bakımlarını üstlendikleri 4 kedinin karnını doyuruyor. Evdeki eşyaların yerini dokunarak bulan Osman Taşdemir, dışarıdaki işleri yapan kardeşi Yusuf Taşdemir'in eve dönmesini sabırsızlıkla bekliyor.

Yolunu bulmak için her yere işaret bırakıyor

Ağabeyi ev işlerini yaparken ormandan odun toplamaya giden, bahçe işlerine bakan Yusuf Taşdemir'in yaptıkları ise görenleri hayrete düşürüyor. Ormanda kilometrelerce yürüyen Yusuf Taşdemir, topladığı odunları sırtına bağlayıp evin yolunu tutuyor. Yol güzergahını bulması için yolun birçok noktasına plastik bidonlar bağlayan, ağaç dallarından işaretler koyan Yusuf Taşdemir, sağlıklı insanların geçmekte zorlanacağı sarp arazileri aşıp evine geliyor.

Dokunarak iletişim kuruyor

Talihsiz kardeşlerin en yakın komşusu ve aynı zamanda kuzenleri Kamil Taşdemir, Osman ve Yusuf Taşdemir kardeşleri sık sık ziyaret ediyor. Kendisi de yalnız yaşayan Kamil Taşdemir, kuzenleriyle dokunarak anlaşıyor. Kuzenlerinin her türlü işlerini kendilerinin gördüğünü belirten Kamil Taşdemir, “Durumlarını görüyorsunuz. Bunlar 50 yaşına kadar doğuştan sağır ve dilsizdi. 50 yaşından sonra hastalıktan kör oldular. Başlarında anne yok baba yok. 2 kardeşleri daha var. Birisi de yatalak hasta zaten. Kendileri pişirip yiyor, yapabildikleri kadar temizlik yapıyorlar ama evin durumu ortada” dedi.

Osman Taşdemir'in evden dışarı çıkmadığını belirten Kamil Taşdemir, “Yusuf dışarı işlerini yapıyor. Ormana oduna gidiyor, çalı getirip yakıyorlar.

Belediye çözüm arayışına girdi

Kimseye muhtaç olmadan yaşıyorlar ama iyi bir yaşantı değil yaşantıları” diye konuştu. Talihsiz kardeşlerin durumundan haberdar olan Gazipaşa Belediyesinin evde sağlık ve evde temizlik ekibi, Taşdemir kardeşleri evinde ziyaret etti. Bakıma muhtaç kardeşlerin evini temizleyen belediye ekipleri, diş ağrısı çektiğini işaretlerle anlatan Yusuf Taşdemir'i Gazipaşa Devlet Hastanesine götürerek tedavisini sağladı. Bakım evinde kalmak istemediklerini belirten kardeşlerin daha iyi şartlarda yaşaması için Belediye yetkilileri çözüm arayışına girdi.

ANTALYA (İHA) – Ahmet Mervan Taş