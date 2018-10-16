KPSS lise sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim sonuçları için geri sayım…

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ortaöğretim ve lise mezunlarının girdiği KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman açıklanacak? KPSS lise sınavına giriş yapan öğrenciler merakla KPSS sonuçlarını nasıl sorgulayacaklarını araştırıyor. İşte KPSS ortaöğretim sınavı hakkında detaylar...

Ekim ayının ilk hafta sonunda KPSS’de ter döken kamu personeli adayları şimdi KPSS ortaöğretim sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ortaöğretim ve lise mezunlarının girdiği 2018 KPSS sınav sonuçları 8 Kasım 2018 tarihi itibariyle resmi siteden duyurulacak.

KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

ÖSYM’nin açıkladığı programa göre 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak olan KPSS sonuçları memur adayları tarafından T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

SINAVDA KAÇ SORU SORULDU?

Sınavda memur adaylarına Genel Kültür 60 Genel Yetenek 60 olmak üzere toplam 120 soru soruldu. Ayrıca adaylara soruların yanıtlanması için 130 dakika süre tanındı.

DİKKAT KPSS’NİZ İPTAL OLABİLİR!

1) Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

2) Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

3) Salondaki görevlilere soru sormaları,

4) Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

5) Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

6) Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.

7) Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,

8) Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, Bu sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.