KPSS sınav giriş yerleri açıklandı, ÖSYM’den önemli uyarı! TIKLA, ÖĞREN!

2018-KPSS Ortaöğretim sınavı 07 Ekim Pazar günü düzenlenecek. Öğrencilerin sınava nerede, hangi okulda gireceği bilgisi ÖSYM tarafından açıklandı. Kamu personeli olmak isteyenler sınava girmeden önce KPSS sınav giriş yerlerini haberimizden öğrenebilirler. İşte KPSS sınav giriş belgesi çıkartma ekranı...

Memur olmak isteyenlerin sınava girmeden önce https://www.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sınav giriş belgesini edinmesi gerekiyor. KPSS Ortaöğretim sınavı ÖSYM tarafından düzenleniyor. İşte KPSS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı…

ÖSYM AİS KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA

ÖSYM’DEN ÖĞRENCİLER ÖNEMLİ BİR UYARI GELDİ!

07 Ekim 2018 tarihinde yapılacak 2018-KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adaylardan, nüfus cüzdanı olmadığı veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, soğuk damga veya fotoğraf bulunmadığı için sınava kabul edilemeyecek durumda olan adaylar için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri sınav günü 07.00 – 10.00 saatleri arasında açık tutulacak.

Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, soğuk damga veya fotoğrafı bulunmayan adayların, sınava katılabilmelerini sağlamak için sınav kurallarına uygun nüfus cüzdanı edinerek sınava girmeleri gerekiyor. Bu kapsamda; kayıp veya değiştirme nedeniyle nüfus cüzdanı almak için nüfus müdürlüğüne başvuran adaylar, nüfus müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan başvuru bilgilerine T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişecekler.

Nüfus cüzdanı talep eden aday ile MERNİS veri tabanındaki kişi kaydı ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde başvuru bilgileri bulunan adayın kimlik bilgilerinin ve fotoğrafın karşılaştırılması sonucunda bilgilerin bire bir tutması, fotoğrafın aynı kişiye ait olduğunun tespiti ve müdürlük personeli tarafından sorulacak sorulara olumlu cevap verilmesi hâlinde ilgiliye nüfus cüzdanı tanzim edilecektir. Adayın, Aday İşlemleri Sisteminde yer alan başvuru bilgilerinin bir dökümü de Nüfus Cüzdanı Talep Belgesine eklenerek ilgilinin dosyasında saklanacak.

Bu amaçla Nüfus Müdürlüğü'ne giden adayın yanında, 2018-KPSS Ortaöğretim Sınava Giriş Belgesi ile 2 fotoğrafının olması işlemlerin daha kolay ve hızlı olmasını sağlayacak.