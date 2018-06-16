Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı’nda kaç gün tatil? İşte resmi tatiller listesi…

Ramazan Bayramı'nı yaşadığımız şu günlerde yurttaşlarımız gelecek olan Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil? sorularını sormaya başladılar bile. İşte 2018 resmi tatiller listesi ve resmi tatillere ilişkin bilgiler...

Yoğun iş temposu, modern hayat, şehrin kalabalığı, gürültüsü derken vatandaşlar uzun süreli tatillere özlem arttı. Yıllık izinlerin yanı sıra Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil yapacağız? sorularının cevabı internet üzerinden araştırılıyor. Kurban Bayramında 9 gün tatil yapacağız. İşte 2018 Kurban Bayramı tatili ve resmi tatiller listesi… KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Kurban Bayramı ne zaman sorusu vatandaşlarca merak ediliyor. Bu sene ise 20 Ağustos Pazartesi başlayacak 24 Ağustos Cuma sona erecek. Kurban Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi ile birlikte bayram tatiline hafta sonları da eklenerek bu yıl 9 gün tatil yapılacağı tahmin ediliyor. 2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER LİSTESİ

– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü) – 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil – 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil – 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil – 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil – 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil – 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil – 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)