Kutudaki bebek sosyal medyayı salladı

İçişleri eski Bakanı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün gelini Nagehan Gül Asiltürk, sosyal medyada ses getiren bir paylaşımda bulundu.

SP İstanbul Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili adayı Nagehan Gül Asiltürk, partisinin seçim çalışmaları sırasında mukavva kutuda uyuyan bir bebeğin fotoğrafını paylaşarak, “Öyle can hıraş çalışıyoruz ki; bizim çocuklarımız beşiklerinde değil, seçmene dağıtılan çiçeklerden boşalan koli kutularında uyuyor. Onlar rahat uyusun diye” dedi. Kolideki uyuyan bebek fotoğrafında Saadet Partisi'nin flamaları ve poşetleri de yer aldı.

DEĞİŞTİR

Bu paylaşım, çok sayıda etkileşim alırken, Asiltürk, partilerinin ‘Değiştir' sloganını da yazarak, “Doğuştan milli görüşlü olmak bu değildir de nedir? Saygı ve hürmet ederim bu çocukları dava ile içiçe ve büyük özveriyle büyüten annelere” dedi. Birçok Saadet Partili vatandaş da bu mesaja ‘Değiştir' diyerek destek verdi.

Asiltürk, aynı fotoğrafı daha önce de ‘'Zordur milli görüşçü çocuğu olmak, bir o kadar onurlu… Kâh toplantı masasıdır yatakları, kâh seçim çalışmasında dağıtılan çiçeklerin boşalan kutuları. Ama inanın, o ve annesi altın harflerle yazılacak” diyerek paylaşmıştı.