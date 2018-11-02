Kuzu’dan ‘Uyuşturucu baronu Zindaşti’nin tahliyesi için baskı yaptı’ iddiasına yanıt

Eski AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ve 3 adamının tahliyesi için hakime baskı yaptığı yolundaki suçlamayı reddetti. Kuzu, söz konusu kişiyi tanımadığını söyledi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı’nın dün okurlarıyla paylaştığı ‘Uyuşturucu baronu Zindaşti’nin tahliyesi için eski AK Partili vekil, hakime baskı yapmış’ yazısına Burhan Kuzu, Twitter’dan yanıtı verdi.

Kuzu’nun açıklaması söyle:

Fatih Altaylı bugünkü yazısında,ismimi zikretmemekle beraber,birilerince bu şahsın benim olabileceğim yönünde bir kanaat oluşturulmaya çalışılmaktadır.Şahsı asla tanımam ve olayla da hiç bir ilgim yoktur.Durumu Altaylı'ya da ilettim O da yazdı.Kamuoyuna saygıyla duyurulur