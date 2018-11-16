Manisa’da 21 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Manisa'da, 21 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Akşam yemeği sonrası mide ve baş ağrısı şikayetiyle revire başvuran askerler, tedavilerinin ardından gözlem altında tutuluyor. Manisa'da geçtiğimiz yıl da birçok kez zehirlenme olayı yaşanmıştı ve 400 asker hastanelik olmuştu.

Manisa 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanlığı Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası’nda görev yapan askerlerin bir kısmı, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı.

5 bin kişinin yediği akşam yemeği sonrası askerlerden 21’i, mide ve baş ağrısı şikayeti hissettiğini belirtmesi üzerine Merkezefendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İLGİLİ HABER 65 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

“HAFİF BESİN ZEHİRLENMESİ”

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, ‘Hafif besin zehirlenmesi’ teşhisi konulan ve ayakta tedavi gören askerler, tedbir amaçlı gözlem altında tutuluyor. Öte yandan askerlerin akşam yemeğinde kıymalı patates, çorba, bulgur pilavı ve puding tükettiği belirtildi.

İLGİLİ HABER İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesi! Öğretmen ve öğrenciler hastaneye kaldırıldı

MANİSA VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valisi Ahmet Deniz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, durumu ciddi olan bir askerin olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Hastanedeki ve askeriyedeki arkadaşlarla görüştük. Herhangi bir askerimizde hayati tehlike yok. Askeriye de 5 bin kişi yemek yemiş, ancak 21´i mide ağrısı şikayetiyle askeriye revirine başvurmuş. Daha sonra hastaneye getirildiler. Şu an tedavi altındalar. Herhangi sıkıntılı bir durum şu an için yok.”

400 ASKER ZEHİRLENMİŞTİ

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında 23 Mayıs, 16 ve 17 Haziran 2017 tarihlerinde de toplam 400 askerimiz zehirlenmiş, Hüsnü Özel isimli bir askerimiz ise şehit olmuştu. Olayla ilgili yapılan araştırmanın raporları açıklanmış ve korkunç gerçek ortaya çıkmıştı. Rapora göre askerlere yedirilen etlerin 27 saat dışarıda bekletildiği tespit edilmişti. DHA