Megri Megri’den, Yaylalar Yaylalar’a…

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için Hatay'a gelen çok sayıda sanatçı ve sporcu Oğulpınar Hudut Karakolu'nda Mehmetçiğe moral ziyaretinde bulundu.2013 yılında, Diyarbakır'da Şivan Perver ile birlikte 'açılım türküsü' olarak siyasi tarihe kazınan Kürtçe 'Megri Megri' türküsünü seslendiren ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses bu kez, askeri eğitim türküsü 'Yaylalar yaylalar'ı okudu.

Aralarında İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Ajda Pekkan’ın da olduğu sanatçılar dün Hatay’a gitti. Sanatçılar burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşup Oğulpınar Karakolu’nda askerlerle yemek yedi.

Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Mehmetçikle birlikte türkü söyledi. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses askerlikle özdeşleşen Yaylalar türküsünü Afrin ve Münbiçi de katarak söyledi. Tatlıses, Yaylalar türküsünü şöyle seslendirdi :

“Baktı Urfa hoş değil, Afrin’i dolaşta gel.

Baktı Afrin hoş değil, Münbiç’i dolaşta gel,

Yaylalar yaylalar…”

Türküye karakoldaki askerler de eşlik ederken, İbrahim Tatlısesin yanındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bu sözlere tebessüm ile karşılık verdi.

AKILLARA ‘MEGRİ MEGRİ’ GELDİ

Tatlıses’in bu moral türküsü akıllara açılım sürecindeki Barzani karşısında söylenen ‘Megri megri’ türküsünü getirdi.

6 Kasım 2013'te; dönemin Kuzey Irak lideri Mesut Barzani, Diyarbakır’raki açılış törenine davet edilmiş ve Başbakan Erdoğan ile birlikte protokoldeki yerini almıştı. Kürsüde ise İbrahim Tatlıses, Şivan Perver ile birlikte sahne almış, ‘PKK ağıdı’ olarak bilinen Kürtçe ‘Megri megri’ türküsünü seslendirmişti.