Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, 2016 yılında 5 milyar paketten fazla sigara tüketimi gerçekleştiğini açıkladı. Tüfenkçi, “2016 yılında 5 milyar 274 milyon 432 bin 640 paket sigara satışı yapıldı’’ dedi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de, “Sigara tüketiminin azaltılması için başlatılan uygulamalara rağmen memleket duman altı oldu'' açıklaması yaptı.

Sigaraya getirilen büyük zamlar ve kapalı mekanlarda sigara yasağı; sigara kullanımını azaltmadı.

Bakan Tüfenkçi, CHP Milletvekili Gürer’in önergesini yanıtladı ve 2016 yılında 5 milyar 274 milyon 432 bin 640 paket sigara satışı yapıldığını açıkladı. CHP’li, Gürer ise, kaçak yollarla yurda giren sigaralar hariç, bandrollü ve yasal olarak 5 milyar paketten fazla sigara satılması konusunda ”Yılda kişi başına tüketilen sigara miktarı sorunun büyüklüğünün de göstergesi” dedi. Sigara kullanım yaşının da giderek düştüğüne dikkat çeken Gürer SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

“Özellikle kaçak yollarla yurdumuza girişi sağlanan sigaralar, okul önlerinde açık ve kaçak bir şekilde öğrencilere satılıyor. Sigara tüketiminin azaltılması için başlatılan uygulamalara rağmen memleket duman altı olmuş durumdadır. Sorunların varlığı sigara tüketimini tetiklemektedir. Durumun vahimliği tüketim miktarına bakıldığında net bir şekilde görülmektedir. Ülkemizde tütün üretimi ve TEKEL yok edilerek yabancılara büyük bir pazar sağlanmıştır. Böylece ülkemizin çiftçisi, işçisi, açıkta kalırken sigara tüketiminde düşüş yaratılamamıştır. Sigaranın insan sağlığına zararı biline biline neden bu kadar yaygınlaştığı araştırılmalı ve çözümüne yönelik bilimsel bir çözüm üretilmelidir, bu hükümetin görevidir”