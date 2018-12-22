Menemen Olayı’nın ders kitaplarından çıkarılması Meclis gündeminde

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, 8. ve 11. sınıf ‘T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük’ ders kitaplarından Menemen Olayının anlatıldığı bölümlerin çıkarılmasını Meclis gündemine taşıdı. İlgili bölümlerin hangi gerekçelerle ders kitaplarından çıkarıldığını Milli Eğitim Bakanı’na soran Beko, Kubilay’ın unutturulmaya çalışıldığına ve yapılanın Anayasaya aykırılık teşkil ettiğine vurgu yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kani Beko, Milli Eğitim Bakanı'nın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde Menemen Olaylarının unutturulmaya çalışıldığını belirtti. Beko, İzmir'in Menemen ilçesinde Cumhuriyet tarihimizin en travmatik olaylarından birisi olan ve tarihimizde ‘Menemen Olayları' olarak anılan cumhuriyet ve rejim karşıtı ayaklanma denemesinde vahşice katledilen Kubilay ve arkadaşlarının 88. anma etkinliklerinin öncesinde böyle bir kararın alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

ORTAK DEĞERLERİMİZİ YIKMAYA ÇALIŞANLAR…

CHP'li Beko, “23 Aralık 1930 günü, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay başı kesilerek şehit edilmiştir. Cumhuriyetimiz için canını verenler de vahşice bu cinayeti işleyenler de unutulmayacaktır ve unutturulamazlar. Bir ülke nüfusunu toplum haline dönüştürecek olan ortak değerlerdir. Asteğmen Kubilay bu değerlerdendir. Menemen Olaylarının 88. yılının yaklaştığı bu günlerde, ders kitaplarından ilgili olayın anlatıldığı bölümlerin çıkarılmasına dönük çaba içine giren, ortak değerlerimizi yıkmaya, bizleri bir araya getiren ortaklıklarımızı toplumsal hafızadan silmeye çabalayanlar olduğu görülmektedir” ifadelerini kullandı.

MİLLİ EĞİTİMİN YENİ GÖREVİ BU MUDUR?

Anayasanın Başlangıç kısmında ve İkinci Maddesinde yer alan hükümlere açıkça aykırılık teşkil edecek şekilde verilen kararın kabul edilemez olduğunu belirten Beko, Bakan'a şu soruları yöneltti: “Menemen Olayının anlatıldığı bölümler, 8. ve 11. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitaplarından hangi gerekçelerle çıkarılabilmiştir? Açıkça Anayasaya aykırı bu karar ne zaman ve kimler tarafından alınmıştır? Cumhuriyet tarihimize kapkara bir leke olarak geçmiş olan bu vahşi saldırıyı gerçekleştirenlerin unutturulmaya çalışılmasının gerekçesi nedir? Anayasanın ruhunu ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek temel, kurucu ilkelerini benimseyemeyenlerin, temel değerlerimizi ve ortak toplumsal hafızamızı silmeye çalışması, yeni dönemde Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevleri arasında mı yer almaktadır? Normlar hiyerarşisi gereğince kurucu metinlere açıkça aykırılık taşıyan ve toplumsal bölünmeleri ve fitneyi derinleştirecek bu icraat için yazılı veya sözlü talimat var mıdır? Bu ayrışmaya yol açanlar ve karar alanlar hakkında açılmış bir soruşturma var mıdır?”