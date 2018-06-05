Meral Akşener’i tehdit eden Gaziantepspor Başkanı’nın hesabı kapatıldı

Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin, Gaziantep mitinginde kulüp atkısını boynuna takan Akşener için “Bu atkıya seni kurban ederim” dedi. Twitter, Başkan Şahin'in hesabını askıya aldı.

İYİ Parti'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i açık açık ölümle tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin’e ait ‘@HasanSAHINN27’ isimli kullanıcı hesabı Twitter tarafından engellendi.

Şahin’e ait hesabın, tehdit mesajı nedeniyle gelen tepkiler üzerine askıya alındığı öğrenilirken, ‘yeni bir açıklama var mı’ diye hesabı takip edenler bu uyarıyla karşılaştı;

HANGİ DURUMLARDA HESAP ASKIYA ALINIYOR

Twitter, kullanıcılar için güvenli ortam sağlamak amacıyla bazı durumlarda ‘kural ihlali’ yapan kullanıcıların hesaplarını askıya alabiliyor.

Askıya alınmanın genel sebepleri ise;

Spam: Askıya alınan hesapların çoğu spam nitelikli veya sadece sahte oldukları ve Twitter ve tüm kullanıcılar için güvenlik riskleri oluşturdukları için askıya alınmaktadır.

Tehlikede olan hesap güvenliği: Bir hesabın ele geçirildiğinden şüphelenilirse ele geçirme nedeniyle ortaya çıkan potansiyel kötü amaçlı etkinliği azaltmak için güvenceye alınana ve hesap sahibi erişimi yeniden sağlayana kadar hesap askıya alınabilir.

Taciz içeren Tweetler veya davranış: Kişinin taciz hakkındaki ‘Twitter kurallarını’ ihlal ettiği Twitter’a bildirilirse söz konusu hesap askıya alınabilir. Bir hesap başkalarına tehditler göndermek ya da başka hesapları taklit etmek gibi taciz içeren davranışlar içine girerse hesap geçici, bazı durumlarda kalıcı olarak da askıya alınabiliyor.

TWİTTER’DAN AÇIKLAMA

Twitter’ın ‘taciz ve tehdit’ içerikleriyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor;

“Birini hedef alarak taciz eden ya da rahatsızlık veren davranışlarda bulunamaz veya başkalarını buna teşvik edemezsiniz. Başka birine sataşma, tehdit etme veya susturmaya yönelik teşebbüsleri taciz içeren davranış olarak kabul ediyoruz.

Diğer kişilere karşı şiddeti destekleyemez veya ırk, etnik köken, ulusal köken, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik, dini inanç, yaş, engellilik durumu ya da ciddi hastalığa dayanarak tehditlerde bulunamaz veya taciz edemezsiniz.”

HASAN ŞAHİN ŞU TEHDİT MESAJINI PAYLAŞMIŞTI: