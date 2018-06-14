Mersin bayram namazı saati: Mersin ve diğer şehirlerimiz için il il bayram namazı saatleri…

Bayram namazı için kısa süre kaldı. Oruçlar tutuldu, iftarlar yapıldı, sıra bayram kutlamaya geldi. Ramazan bayramı bu sene 15 Haziran Cuma günü kutlanacak, peki bayram namazı Mersin’de saat kaçta kılınacak? 2 rekat olan Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Ramazan Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İşte nasıl kılınacağı...

Bayram namazı vakti için geri sayım başladı. Ramazan bitiyor ve herkes ramazan bayramını bekliyor. Milyonlarca insanın camileri dolduracağı bayram namazı saat kaçta kılınacak? Mersin’de bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı vakitleri ve bayram namazı nasıl kılınır ayrıntıları…

MERSİN'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Akdeniz Bölgesi şehirlerinden olan Mersin'de vatandaşlar bayram namazını Diyanet'in belirlediği saat olan 06:05'da kılacak. İl il diğer bayram namazı saatlerini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

İL İL RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI VAKİTLERİ

RAMAZAN BAYRAMI MI ŞEKER BAYRAMI MI?

Ramazan ayın ın sonundaki dini bayram için Türkiye’de iki isimlendirme kullanıla gelmiştir. Ramazan bayramı ve şeker bayramı. Ramazan Bayramı kalıbı bu bayram Ramazan ayının sonunda kutlanmasından ileri gelmektedir. Peki neden şeker bayramı da denmektedir? Bu bayram Osmanlı döneminde Iyd-ı Fıtır olarak adlandırılmaktaydı. Iyd kelimesi bayram anlamına gelir. Fıtır ise fıtır sadakası ya da fitre olarak bilinen oruç tutamayacak durumdaki Müslümanların verdiği sadakadır ki şükür sadakası olarak da bilinir. Murat Bardakçı’nın dile getirdiği bir teoriye göre şükür kelimesi şekere dönüşmüş ve şükür bayramı zamanla şeker bayramı olmuştur. Diğer bir teori de bu adlandırmanın bayramda şekerleme geleneğinden kaynaklanmasıdır.

RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMALARI

Ramazan boyunca tutulan orucun sonunu ifade eden bayramda eş, dost, akraba ve mezarlık ziyaretleri yapılır. Bu ziyaretlerde konuklara kolonya, şekerleme ve çikolata ikram edilir. Ayrıca bayramda çocuklar da kapı kapı dolaşarak şeker toplarlar. Dini bayramlar resmi tatil olduğu ve Ramazan bayramı üç gün olduğu için Türkiye’de çok sayıda çalışan bayramda tatile çıkmayı da tercih etmektedir.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

2 rekat olan Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Ramazan Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını tekrarlar. Sonrasında imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de onu takip eder. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynı şeyi yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Bu rekat imamla birlikte rükû ve secde edilirek bitirilir.İlk rekatın ardından 2. rek’âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de bunu tekrarlar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir. Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir. Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de üretilmiştir.