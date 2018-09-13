Meteoroloji’den İstanbul’a ve o illere son dakika taşkın ve sel uyarısı!

İstanbulluların yağmurla imtihanı yeniden başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden başta İstanbul olmak üzere bazı illerimize de uyarı geldi. Meteoroloji, taşkın ve sel uyarısında bulundu. İşte yurtta hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son tahminlere göre İstanbul ilinin genelinde akşam saatlerinde başlayacak yağışların gece saatlerinde etkisini arttırması beklendiğinden, özellikle Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Şile, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde sel riski bulunuyor. Söz konusu il ve ilçelerde; köprü, menfez, altgeçit vb. yapılarda, derelerin yan kollarının birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşlarımızın, ilgili kurum ve kuruluşların hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz ediyor.

Diğer illerimiz ile ilgili yapılan son değerlendirmelere göre; 14.09.2018 Cuma günü sabah ve öğle saatleri arasında Düzce, Çanakkale, Balıkesir, Sakarya Bursa ilinin kuzey ilçelerinde, Yalova ilinde ve İzmit ilinin Karamürsel, Gölcük ve Gebze ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Söz konusu il ve ilçelerde; köprü, menfez vb. yapılarda, derelerin yan kollarının birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşlarımızın, ilgili kurum ve kuruluşların hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz ediyor.

HAFTASONUNA DİKKAT!

Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde devam eden yağışların hafta sonuna kadar etkisini arttırarak aralıklarla devam etmesi beklenniyor. Bugün Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Akdeniz’ in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Cuma (14.09.2018) günü Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Perşembe günü Marmara'nın doğusu, Çanakkale'nin iç ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde, Cuma günü, Marmara'nın doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

İstanbul' da yağışların Cuma (14.09.2018) günü öğleden sonraki saatlere kadar aralıklı olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın; İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu' da güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca yağış alan bölgelerde zaman zaman yağışla birlikte kuvvetli rüzgar görülmesi bekleniyor.

Yağışların; 15.09.2018 günü kuzey kesimlerde devam etmesi ve diğer kesimlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının; yarın (Perşembe) iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, Cuma günü iç kesimlerde, Cumartesi günü ise doğu bölgelerde 3 ila 6 derece azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Görülebilecek kuvvetli meteorolojik hadiseler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapacağı uyarıların takip edilmesi önem arz ediyor.