Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Fırtına geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Ordu ve Giresun çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, bu akşam ilk saatlerde Marmara’nın kuzeyi ve Batı Karadeniz’de kuzeydoğudan, Güney Ege kıyılarında kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; bu akşam ilk saatlerde Marmara’nın kuzeyi ve Batı Karadeniz’de kuzeydoğudan, Güney Ege kıyılarında kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam ilk saatlerde bölgenin kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ISTANBUL 16°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELI 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam ilk saatlerde Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR 8°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR 15°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MANISA 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 20°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 10°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
CANKIRI 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKISEHIR 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam ilk saatlerde kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 5°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Ordu ve Giresun çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 9°C, 23°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 15°C, 24°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 14°C, 20°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN -2°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ELAZIĞ 11°C, 28°C
Az bulutlu
ERZURUM 2°C, 19°C
Parçalı bulutlu
KARS 0°C, 16°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR 12°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
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