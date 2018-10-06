Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Fırtına geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamaya göre haftasonu fırtına etkili olacak. Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın; Cumartesi öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın; Pazar günü, günün ilk saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Ordu ve Giresun çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, bu akşam ilk saatlerde Marmara’nın kuzeyi ve Batı Karadeniz’de kuzeydoğudan, Güney Ege kıyılarında kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; bu akşam ilk saatlerde Marmara’nın kuzeyi ve Batı Karadeniz’de kuzeydoğudan, Güney Ege kıyılarında kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam ilk saatlerde bölgenin kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ISTANBUL 16°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELI 9°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam ilk saatlerde Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR 8°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR 15°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MANISA 13°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 20°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 10°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

CANKIRI 5°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKISEHIR 8°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam ilk saatlerde kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 5°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Ordu ve Giresun çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 9°C, 23°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 15°C, 24°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 10°C, 24°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 14°C, 20°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN -2°C, 15°C

Parçalı bulutlu

ELAZIĞ 11°C, 28°C

Az bulutlu

ERZURUM 2°C, 19°C

Parçalı bulutlu

KARS 0°C, 16°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR 12°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KİLİS 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık