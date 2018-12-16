Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İşte yağış beklenen iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; yağışların Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın merkez ve batı ilçeleri ile Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (yıldırım, ani sel, su baskını, deniz üzerinde hortum oluşma riski) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile İstanbul, Yalova, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Osmaniye’nin güney ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, Ege Kıyıları ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Burdur ve Isparta çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın merkez ve batı ilçeleri ile Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde sis ve pus hadisesiyle birlikte iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Güneyi ile İstanbul ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 15 °C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

IZMIR °C, 16°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

MANISA °C, 14°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Mersin, Kahramanmaraş ve Hatay çevreleri ile Osmaniye’nin güney ilçelerinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Burdur ve Isparta çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın merkez ve batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Göller yöresinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; merkez ve batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şidddetli olması bekleniyor

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Çok bulutlu

CANKIRI °C, 8°C

Çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Çok bulutlu

DÜZCE °C, 14°C

Çok bulutlu

KARABÜK °C, 13°C

Çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

GİRESUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Batısı ile Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DIYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KİLİS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı