Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! Sıcak hava artacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Iğdır hariç) ile Sakarya, Bilecik, Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce, Bartın, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman, Ş.Urfa Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara Bölgesi ile Karadeniz kıyı kesiminde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişliklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Adıyaman, Ş.Urfa, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
YOĞUN SİS UYARISI: Marmara ile Karadeniz kıyılarında etkili olan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen sis hadisesinin zaman zaman yoğunluğunu artarak devam edeceği tahmin edildiğinden başta hava ve deniz ulaşımı olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde pus, kuzey ve doğusunda yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi bekleniyor.
EDIRNE °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu
ISTANBUL °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere sisli
KIRKLARELI °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer yoğun olmak üzere sisli
KOCAELI °C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DENIZLI °C, 25°C
Parçalı bulutlu
IZMIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KUTAHYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı az bulutlu
ISPARTA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSIN °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri ve Niğde çevreleri, gece saatlerinde Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
CANKIRI °C, 25°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ESKISEHIR °C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ile Karabük’ün güney kesimleri ile gece saatlerinde Bolu, Düzce, Zonguldak, Kastamonu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile gece saatlerinde kıyı kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.
CORUM °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli
TOKAT °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Iğdır dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ş.Urfa, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DIYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZIANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KILIS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı