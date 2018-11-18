Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili orucu ne zaman tutulur?

İslam alemi için en mübarek günlerden biri olan Mevlid Kandili, çok sayıda vatandaşımız için merak konusu oldu. Hz. Muhammed S.A.V’ın kutlu doğumunun sene-i devriyesinin bu yıl hangi tarihe denk geleceği araştırılıyor. Bir diğer merak konusu ise Mevlid Kandili günü oruç tutulur mu? Peki, 2018 Mevlid Kandili ne zaman?

İslam alem tarafından heyecan beklenen, özel günü ibadet ederek geçirmek, oruç tutarak manevi hisleri en güzel şekilde yaşamak isteyenler Mevlid Kandili ne zaman merak ediyor. Peygamberler sultanının dünyaya teşriflerinin yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçecek. Bu kutlu günü kaçırmak istemeyen vatandaşlar “2018 Mevlid Kandili ne zaman” sorusuna yanıt arıyor. Peki, Mevlid Kandili hangi tarihte? Bu kutlu gün için bir diğer soru ise “Mevlid Kandili orucu” oldu. İşte, Mevlid Kandili hakkında merak edilen soruların yanıtları…

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili bu sene 19 Kasım Pazartesi günü idrak edilecek. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır ), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir.

MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak savap olarak nitelendirilebilir. İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir.

Mübarek gecelerin ihyası ile ilgili hususi bir ibadet mevcut değildir. Namaz, tilavet-i Kur'ân, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir… Mübarek gecelerde kılınan bazı hususi namazlar sünnette mevcut değildir; muteber bir rivayete de istinad etmezler.

Bu, “O gecelerde namaz kılmak mekruhtur” anlamına gelmez. Teheccüd ve nafile namazları teşvik eden rivayetler çoktur. Bunların mübarek gecelerde yapılması elbette daha faziletlidir.” (Canan, Kütüb–ü Sitte, 3/289). Kandil gecelerine ait olduğu kaydedilen namazları da ayrıca kılmakta bir beis yoktur; sevaptan hâli değildir.