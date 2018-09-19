MHP’den gaziler için beş teklif birden

MHP, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için TBMM Başkanlığı'na beş ayrı kanun teklifi verdi. Tekliflerin yasalaşması halinde, gazilerin tamamına kimlik kartı verilecek; ikinci istihdam imkanı sağlanacak. Gaziler 3600 günde emekli olabilecek. Devlet övünç madalyası alanlara şeref aylığı verilecek; şehit çocuklarının tümü ise kamuda iş sahibi olacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, yaptığı açıklama ile TBMM’ye gaziler ve şehit aileleri için beş kanun teklifi verdiklerini duyurdu. TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi unvanının verildiği 19 Eylül 1921’in yıldönümü olan Gaziler Günü için açıklama yapan Kalaycı, “Vefanın, sadakatin, bağlılığın ve millet sevgisinin muhterem temsilcileri olan gazilerimizin haklarını ödemek elbette kolay değildir” dedi.

Gazilerin karşı karşıya kaldıkları problemleri gündeme getiren Kalaycı, MHP olarak gaziler için Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM gündemine getirdiklerini söyledi. Kalaycı, “Bu kanun tekliflerinin bir an önce TBMM gündemine alınarak yasalaşmasını temenni ediyorum” dedi.

MHP'nin tekliflerinin yasalaşması halinde yapılacak değişiklikler şöyle:

-Gazilerin tamamına aynı mahiyette “Kimlik Kartı” verilecek

-Gazilerimize ikinci istihdam imkânı sağlanacak

-Gazilere 3600 günde emekli olabilme hakkı verilecek

-Ordu ve polis vazife malulü gazilerin özlük hakları iyileştirilecek

-Malul sayılmayan gazilere “Kimlik Kartı” verilecek ve istihdam hakkı tanınacak. Ücretsiz ulaşım hakkı ile elektrik ve su ücretinde indirim hakkı verilecek

-Muharip gazilerimizin gelir ve iş durumuna bakılmaksızın hepsine aynı tutarda net asgari ücret üzerinden aylık bağlanacak

-Devlet Övünç Madalyası alanlara şeref aylığı bağlanacak

-Şehit yetimlerinin tamamına kamuda iş hakkı verilecek

-Şehit er ve erbaşların ana ve babalarına bağlanan aylık artırılacak ve alt sınır getirilecek.