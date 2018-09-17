Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan ‘Ebeveyn’ kitabı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Psikiyatr Dr. Enver Demirel Yılmaz ile birlikte kaleme aldığı “Ebeveyn Benim” adlı kitap raflarda yerini aldı. Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıkan ve ebeveyn-çocuk ilişkilerini inceleyen kitabın önsözünde, "Artık 'çocuklarınıza şöyle davranın, böyle davranmayın' türünden yapılan genellemelerin işlevsizliği ortada… Her bir çocuğun biricikliğini bilimsel, işlevsel ve doğal bir yaklaşımla ortaya koyan Dokuz Tip Mizaç Modeli, her ailenin yol haritası olma özelliği taşıyor" ifadeleri yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Psikiyatr Dr. Enver Demirel Yılmaz’ın ortak çalışması “Ebeveyn Benim” adlı kitap, daha iyi anne-baba olma konusunda öneriler içeriyor.

Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan ve ‘Dokuz Tip Mizaç Modeli'ne göre ebeveyn-çocuk ilişkilerini ele alan kitapta, “Çocuğunuz için doğru olan yaklaşımın hangisi olduğunu nasıl bilebilirsiniz?”, “Onların doğuştan sahip olduğu olumlu potansiyellerini nasıl ortaya çıkarabilir, sağlıklı kişilik gelişimine nasıl destek olabilirsiniz?”, “Hangi değerleri mutlaka edindirmelisiniz?”, “İstenmeyen davranışların önlenmesi adına nasıl bir yaklaşım sergilemelisiniz” şeklinde sorulara yanıtlar veriliyor.

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Kitabın tanıtım bülteninde ise şu ifadeler yer alıyor:

“Kitaplarda yazan veya uzmanlardan duyduğum tüm önerileri uyguluyorum ama maalesef her çocuk bir değil ki! Bizimkine ne yapsam işlemiyor”.

– “Çünkü çocuğunuz o kitapta yazan çocuk değil. Siz de oradaki ebeveyn değilsiniz… Dolayısıyla ‘her çocuk için’ genel geçer doğru kabul edilen öneriler, sizin ailenizde etkili olmayabilir”

“Her çocuk için değil de, sizin çocuğunuz için doğru olan davranış/yaklaşımın hangisi olduğunu nasıl bilebilirsiniz?” “Çocuğunuzun zaten doğuştan sahip olduğu olumlu potansiyellerini nasıl ortaya çıkarabilir, sağlıklı kişilik gelişimine nasıl destek olabilirsiniz?” “Çocuğunuza hangi değerleri mutlaka edindirmelisiniz?” “İstenmeyen davranışların önlenmesi adına nasıl bir yaklaşım sergilemelisiniz” veya “çocuğunuzun istenmeyen/uyumsuz davranışları karşısında ne yapmalısınız?”

Eğitim alanında uzman Dr. Ziya Selçuk ve Psikiyatri alanında uzman Dr. Enver Demirel Yılmaz, Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne dayalı olarak özenle hazırlanan “Ebeveyn Benim” kitabında sizinle birlikte bu sorulara cevap aradılar. Üstelik diğer kitaplardan farklı olarak; tüm çocuk ve ebeveynler için doğru olan standart bir yaklaşım değil, “sizlerin ve çocuğunuzun mizaç tipine özgü” bir yaklaşım benimseyebilmeniz için uzmanlık ve tecrübelerini birleştirdiler. Sizlere uygulanabilir yol haritaları sundular.

“Hangi mizaç tipindeki çocuk için hangi yaklaşım doğru ve yararlıdır?” sorusuna yanıt verebilecek olan bu kitap, anne-babalara; çocuklarının ve kendilerinin bireysel farklılıklarına uygun bir ebeveynlik tutumu belirlemede yol gösteren temel bir rehber olarak hazırlandı.