Milyonluk projede engellileri unuttular!

Bursa Büyükşehir Belediyesi, milyonlarca liralık sahil projesinde engelliler unutuldu. İznik sahilinde 135 bin metrekare alanda halkın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde spor, oyun ve dinlenme alanları, piknik, su sporları ve plaj etkinliklerinin gerçekleştirilmesine yönelik rekreasyon ve çevre düzenlemesi yapılıyor. Yaklaşık 20 milyon liraya mal olacağı tahmin edilen projede engelliler için rampaya yer verilmediği gözlendi.

İznik’te yaşayan engelli vatandaş Bahattin Basan, “Çalışmalar çok güzel sahilimize ayrı bir güzellik kattı. Hemen hemen her sabah sahilde geziyorum ama inanın çok zorlanıyorum, şuana kadar yapılan çalışmalarda hiçbir engelli rampası bulunmuyor. Tek başımıza kaldırıma çıkmamız ve inmemiz mümkün değil, ayrıca bisiklet yolu ile yürüyüş yolu arasında çiçeklendirme yapılmış fakat benim gibi engelli vatandaşlar buradan geçmesi mümkün değil, bu alanlarda da belirli yerlere engelli vatandaşların geçmesi için rampa yapılması gerekiyor. Yetkililerden rica ediyorum lütfen sesimizi duyun. Yapılan çalışmalarda engellileri unutmayın” diye konuştu.