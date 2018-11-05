Milyonluk projede engellileri unuttular!

İznik’te yaşayan engelli vatandaş Bahattin Basan, “Çalışmalar çok güzel sahilimize ayrı bir güzellik kattı. Hemen hemen her sabah sahilde geziyorum ama inanın çok zorlanıyorum, şuana kadar yapılan çalışmalarda hiçbir engelli rampası bulunmuyor. Tek başımıza kaldırıma çıkmamız ve inmemiz mümkün değil, ayrıca bisiklet yolu ile yürüyüş yolu arasında çiçeklendirme yapılmış fakat benim gibi engelli vatandaşlar buradan geçmesi mümkün değil, bu alanlarda da belirli yerlere engelli vatandaşların geçmesi için rampa yapılması gerekiyor. Yetkililerden rica ediyorum lütfen sesimizi duyun. Yapılan çalışmalarda engellileri unutmayın” diye konuştu.
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