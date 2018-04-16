Miraç gecesi ağaç katliamı yaptılar

AKP’li Beşikdüzü Belediyesi, Köy Enstitüsü Parkı’nı AVM için yıktı. Operasyon sonrası vatandaşlar, “Kandil gecesi Cumhuriyet’in eseri parkımızı yok ettiler. Ağaçlara kıyıp alanı ranta açtılar” dedi.

Köy Enstitüleri için ‘ahır' benzetmesi yapması ile sert eleştirilen Trabzon'un Beşikdüzü İlçesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu'ndan Miraç gecesi tepki toplayan bir icraat daha geldi. AKP'li belediye, Atatürk döneminden beri ilçe halkına hizmet veren 85 yıllık Köy Enstitüsü Parkı'nı, AVM yapmak için yıktı. Miraç gecesi yapılan yıkımda onlarca ağaç kesildi, Atatürk'ün Park'taki büstü kaldırıldı. Halk fark etmesin diye kandil gecesi alelacele yapılan yıkım operasyonu büyük tepki topladı.

YARGI KARARINI DİNLEMEDİLER

Kent merkezinde bulunan, üzerinde park, Atatürk Lisesi ile Köy Enstitüsü Ortaokulu ve Ticaret Lisesi bulunan Cumhuriyet eseri 6 bin 250 metrekarelik alan, AKP'li Belediye tarafından TOKİ'ye satılmıştı. Eğitim amacıyla tahsis edilen bu alana TOKİ, AVM ve konut yapma kararı aldı. Konu yargıya taşınmış, yargı da, imar planı değişikliğine karşı yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak Belediye, karara karşı ayrı bir imar planı hazırladı. Kandile denk gelen önceki gece yapılan yıkım da bu karar üzerine yapıldı.

Yıkıma büyük tepki gösteren Beşikdüzülü vatandaşlar SÖZCÜ'ye, “Orası, 1933'ten beri halkımızın hizmetinde olan bir yerdi. İlçemizin simgesiydi. Cumhuriyetimizin eseriydi. Toplumsal hafızamızı temsil ediyordu. Bir gece, hem de kandil gecesi gelip, ağaçları kestiler, Atatürk'ün büstünü kaldırdılar. Orayı ranta açtılar” diyerek tepki gösterdi.

KÖY ENSTİTÜSÜ İÇİN ‘AHIRLARI YIKTIK' dedi

1940'ta Beşikdüzü Köy Enstitüsü olarak kullanılan, ardından öğretmen okulu ve lojmanına dönüştürülen sonra da atıl halde kalan 8 bina, yurt yapımı için yıkılmıştı. “Ahırları yıktık'' diyen AKP'li Başkan Orhan Bıçakçıoğlu büyük tepki toplamıştı.