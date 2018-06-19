İnce, 100 gün içinde yapacaklarını ilk kez Hatay’da açıkladı

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Hatay'da halka seslendi. İnce konuşmasında seçilmesi halinde ilk bir hafta içinde başlayıp 100 gün içinde yapacaklarını ilk kez açıkladı. Hatay'da mahşeri bir kalabalığa seslenen İnce, saat 17:30'da da Antalya'da bir miting düzenleyecek.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Hatay’da halka seslendi. İnce Hatay’ın ardından saat 17:30 Antalya’da bir miting düzenleyecek.

Geniş bir kalabalık kitleye hitap İnce’nin sözlerinden satır başları:

Bugün şehitlerimiz var. Şehitlerimizden biri de Hatay’dan. Sizi bütün şehitlerimiz için saygı duruşuna davet ediyorum.

Medeniyetler şehri Hatay, yıl 1699 Osman’lı Karlofça Anlaşması ile ilk kez toprak kaybediyor. Ta ki 1922’ye kadar. 233 yıl süren bu kayıp Hatay ve Kıbrıs’ın topraklara katılmasıyla yeniden kazanca dönüşmüştür. Atatürk rahatsızlığına rağmen Hatay için kalkıp Adana ve Mersin’e geldi. Bu seyahat Atatürk’ün erken ölümüne sebep oldu. Atatürk bu seyahati bunu bilerek yaptı. O bakımdan Atatürk Hatay şehididir.

Demirel, Özal, Türkeş devlet adamıydı. 2002 ‘den sonra bu değişti.

Dünyada Türkiye’de herkesle kavga eden bir adam var bir de Türkiye için taze kan var. Bir siyasetçi derki, meydan dolu ise durum iyidir, balkonlar dolu iyi ise durum çok iyidir, çatılar dolu ise kazandın demektir.

Allah’ın izni Milletin milletin isteği ile kazanırsam 81 milyon kazanmış demektir. İnce kazanırsa Türkiye kazanmış olacak. Kazara Erdoğan kazanırsa Türkiye kaybeder.

Cumhurbaşkanı olduğumda ilk bir hafta içinde başlayıp ilk 100 gün içinde yapacaklarımı ilk kez Hatay’da açıklıyorum:

OHAL’i kaldırcağım

Merkez Bankası özerk bir yapıya kavuşacak. Merkez Bankası Başkanı’nı parti merkezine çağırmayacağım

Bakanlar kurulunu toplumun tüm kesimini kapsayacak şekilde oluşturacağım. Yani yardımcılar, bakanlar arasında liyakat esas olacak ama toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak.

Terörle mücadele: PKK gibi İŞİD gibi FETÖ gibi terör örgütleriyle amansız bir mücadele başlatacağız.

Erdoğan 2002’de iktidara geldiğinde Türkiye Dünya Kupa’sında üçüncüydü. Biz bugün katılamıyoruz bile. Çünkü spor siyasallaştı. Kulüp seçimlerine müdahale ediyor, federasyona müdahale ediyor Pasolig diye bir şey çıkardı. Pasolig’i hemen kaldıracağım

Türkiye’nin Şam Büyük Elçisini hemen atayacağım

Suriye’nin toprak bütünlüğü esas olacak. Suriye’de BM gözetiminde bir seçimi Türkiye olarak destekleyeceğiz

Bağımsız, tarafsız özgür bir yargı için Cumhurbaşkanı geldiğinde ayağa kalkmayan yargıçlar arıyorum

KHK ile işten atılan ve hakkında dava olanlar dava sonunda davası olmayanlar hemen işlerine iade edilecek

Medya yalaka olmaktan vazgeçecek. Erdoğan’a yapacakları yalakalıkların aynısını bana yapacaklar. Ama ben istemiyorum

100 gün içinde Cemevlerinin statüsünü ibadethane olarak değiştireceğiz.

100 gün içinde kamuda yükselmenin kurallarını koyacağız.

100 gün içinde öğretmene polise din görevlisine 3600 ek göstergeyi vereceğiz.

Kamu bankalarını yeniden düzenleyeceğiz.

24 Kasım’da her öğretmene 1 maaş ikramiye vereceğiz

AB ile müzakereleri hızlandıracağız ve hemen bir Avrupa turu yapacağım. Avrupa’nın bütün başkentlerini gezip yeni Türkiye’yi özgür Türkiye’yi anlatacağım.

2002’deki gibi iddialı heyecanlı bir Erdoğan yok. Yorgun, herkese tepeden bakan, kibirli, yola çıktığı arkadaşlarını geride bırakan bir Erdoğan var.

Ben kuantum diyorum, uzay teknolojisi diyorum o ‘kek’ diyor. Yani artık Erdoğan vizyonu, heyecanı olmayan bir Erdoğan var.

Alanlarda bir yalan söylüyorlar ‘İnce seçilirse yardımları kesecek’ yardımların hiçbirini kesmeyeceğim size namus sözü, şeref sözü. Yardımları her yıl enflasyon oranında arttıracağım.

Cumhurbaşkanı seçildiğimde kimseyi ayırmayacağım, kimseyi kayırmayacağım, milletin parasını savurmayacağım. Hakkını bilen, halkını bilen, haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağım.

Haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağım ama haddini bilmeye de haddini bildiren bir cumhurbaşkanı olacağım.

Benim 30 sene önce yazdığım şiir kitabını almış eline ‘bak bak burada erotik laflar var’ diyor. Var sana ne? Cahil adam sen hayatında hiç Necip Fazıl okumadın mı?. Ben o kitabı yazdım. Senin gibi söylediğimi yaptığımı inkar etmem. O kitabı getirdim köy meydanına koydum. Köyün zenginlerine birer tane verip kasaya para attırdım. O parayla köy okuluna bir fen laboratuvarı yaptım.

Benim geçmişimi didik didik araştırıyorlar. Hiç bir şey bulamadılar, bulamazlar. Öğretmenlik yaptım, gençler yetiştirdim. O gençler doktor oldu mühendis oldu be de onlarla gurur duydum.