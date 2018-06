İnce Yalova’da Erdoğan’a seslendi: Tarzan zorda

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, memleketi Yalova'da düzenlenen mitingde halka hitap ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Muharrem İnce 16 yıldır milletvekilisin Yalova'ya ne kazandırdın?' sorusuna cevap veren İnce, Ben Yalova'ya seni yenecek bir Cumhurbaşkanı adayı kazandırdım. Yine buraya gelip yalan, yanlış bilgiler veriyor. Bakın ben size doğrusunu anlatayım. Bu işin özeti şu; Tarzan zorda. Her yere gidip çamur atıyor" dedi.

Bayrama Yalova’da giren CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, burada düzenlenen mitingde halka sesleniyor.

İşte İnce’nin konuşmasından satır başları:

Bu kadar da kalabalık olunmaz ki. Dün bu meydanda birileri vardı. İstanbul’dan 200 otobüs getirip buraya toplayacağına, bugün de tam onun iki katı olmaz ki. Bu kadar da yapmayın.

2002’de ilk milletvekili olduğumda beni buradan uğurlamıştınız ve Kocaeli’ye kadar yürüyerek gideceğim demiştim. O günlerde size bir söz vermiştim, ‘bu burada kalmaz, bu zirvede biter demiştim. İşte siyaset uzun ince bir yolculuk. Bugün uzun tarafı bitti ince tarafındayız şimdi.

Dün burada arkadaşlar söylediler, akşam da izlettiler, şaşkınım. Arkadaş diyor ki ‘yat limanını ben yaptım.’ Sen daha belediye başkanı değildin oranın temeli atıldığında. Sonra bir şey daha söyledi, ona da çok üzüldüm. Gökçe barajını arkadaş yapmış. Gökçe barajı 89’da açıldı, sen daha yoktun. Yalova Üniversitesi’ni ben kurdum diyor, doğru ama 2003’te Yalova Üniversitesi kanun teklifini verdim sen AK Partili milletvekillerine reddettirdin. 5 yıl sonra kurdun. Yani beni dinleseydin Yalova Üniversitesi 2003’te kurulmuş olacaktı.

‘Muharrem İnce 16 yıldır milletvekilisin Yalova’ya ne kazandırdın?’ diyor. Ben Yalova’ya Cumhurbaşkanı adayı kazandırdım, daha ne kazandırdım. Yalova’ya seni yenecek bir Cumhurbaşkanı adayı kazandırdım. Yine buraya gelip yalan, yanlış bilgiler veriyor. Bakın ben size doğrusunu anlatayım. Bu işin özeti şu; ‘Tarzan zorda.’ Her yere gidip çamur atıyor.

Ben seçim öncesi tüm adayları ziyaret ettim. Erdoğan çıkıp sadece Demirtaş’ı ziyaret ettiğimi söyledi. Erdoğan 2 dakika akıllı ol, bir kere her kuşun eti yenmez! Bunu bil! Sen bana sordun mu ziyaret ettin mi diye? Ettim kardeşim, senden izin mi alacağım. Ben bu memleket için seni bile ziyaret ettim, sana bile katlandım. Senin derdin terörü bitirmek değil, oy almak peşindesin. Hendekler kazılırken, asfaltların altına yerleştirilirken seyrettin. 1071 Malazgirt Zaferi’nden beri bu topraklar böyle yalancı görmedi. Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz ‘Diyarbakır’da alanda HDP’liler vardı’ diyor. Nereden anladın, kokudan mı? MİT’e sormuş alanda HDP’liler varmış. Şundan emin olun Diyarbakır’da alanda AK Partili kardeşlerim de vardı. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın adını değiştireceğiz. Ne diyeceğiz; Muharrem’i İzleme Teşkilatı. Senin 5 tane yaverin FETÖ’cü çıktı, sen daha yaverini seçememişsin. Darbeyi eniştenden öğrenmişsin.

‘Ne yaptı diyor Muharrem İnce?’ İnce’nin gücü yoktu ki muhalefet milletvekiliydi. Ama 24 Haziran’da cumhurbaşkanı olduğumda Yalova’ya TIP fakültesini nasıl kurduğumu herkes görecek. Taşköprü’deki askeri havaalanını nası sivil ulaşıma açacağımı herkes görecek. Merak etmeyin 2002’deki sözümü tutacağım. Size borcum var. Siz Cumhuriyet tarihinde 2 vekil çıkaran bir ilde 5 dönem arka arkaya beni vekil olarak seçtiniz. Ben bu özellikte seçilen tek kişiyim, size borcum var. Size bu borcumu ödeyeceğim.

Ben uzay, nano teknoloji diyorum, o diyor ki ‘bedava kek var’ Her mahalleye kıraathane açacakmış. Her kıraathanede çay olacakmış. Yalnız benim size bir faydam oldu. Baştan ‘kek ve çay var’ dedi. Ben eleştirdikçe yanına çorba ekledi, en son Eskişehir’e gitti Tatar Böreği ekledi. Menü sürekli zenginleşiyor. Yakında yanına köfte de ekleyecek. Her gün menüyü zenginleştiriyor.

Erdoğan, dünyayı 20-30 yıl geriden takip ediyor! Sürücüsüz otomobiller geliyor, sürücüsüz. Ben Yalova’dan bir kez daha çağrı yapıyorum. Eğer sen çakma usta değilsen! Sana söz veriyorum; diplomanı sormayacağım. Sayın Erdoğan, bana çırak diyorsun. Ustalık-çıraklık ilişkisini de bilmiyorsun. Çırak ustayı geçemezse, o meslek ölür derler. Yüreğin varsa, bilgin varsa çık karşıma Erdoğan.

