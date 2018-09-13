İnce: ‘Ekonomiyi iflasın eşiğine getirecek’

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce döviz üzerinden yapılan menkul, gayrimenkul alım satım ve kiralama sözleşmelerinin 30 gün içinde Türk lirasına dönüştürülecek olmasına tepki gösterdi. İnce, 'Ağır aksak işleyen ekonomiyi topyekün iflasın eşiğine getirecektir" dedi.

Muharrem İnce, Twitter adresinden paylaşımda bulundu.

İnce’nin tweet’leri şöyle:

Serbest piyasanın olmazsa olmazı, sözleşme serbestisi ve mülkiyet hakkıdır. Yapılan düzenlemelerin bu haklara zarar vermesi, piyasa ekonomisinin işleyişine darbe vurmakta ve ekonomi istihdam ve refah yaratamamaktadır. Düzenleme ile döviz cinsinden sözleşmelerin TL ye dönmesi zorunluluğu, döviz kredisi alarak proje geliştirenleri ve üretim yapanları yükümlülüklerini yerine getiremeyecek noktaya taşıyacak ve malesef zaten ağır aksak işleyen ekonomiyi topyekün iflasın eşiğine getirecektir.Buradan çağrım, Ekonomik ve Sosyal Konseyin derhal toplanması ve yapılan düzenlemelerin günü birlik değil, sistematik ve bütüncül bir bakış açısıyla yapılmasının sağlanmasıdır. Kaybedecek bir günümüz bile kalmamıştır.