Muharrem orucu nedir? Aşure Günü neden oruç tutulur? Merak edilenler…

Muharrem ayının 10. günü geldi. Muharrem ayı, dört haram aydan biri olup bu ayda yapılan ibadetler daha faziletli olarak ifade edilmiştir. Muharrem ayının 10. günü ise Aşure günü olup, İslam alemi açısında birçok önemli olayların gerçekleştiği bir gündür. Muharrem ayı orucu ne zaman tutulmalı, kaç gün tutulmalı merak ediliyor. İşte detaylar...

Muharrem orucu birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Peygamber Efendimiz, “Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur” buyurara belirli günlerde oruç tutulması tavsiye etmiştir. Özellikle Kerbela vakasının yaşanması nedeniyle, Muharrem ayı içinde yapılan ibadetler ve dualar daha kıymetli olarak görülmüştür.

MUHARREM ORUCU NEDİR? NE ZAMAN TUTULUR?

Muharrem ayı orucu için tavsiye edilen Aşure günü ile birlikte bir gün öncesi ve sonrası olmak üzere şeklindedir. Yani Muharrem’in 9 ve 10. günlerinde veya 10. ve 11 günlerinde oruç tutmak gerekir. Aşure günü yani Muharrem’in 10. günü, bu sene 20 Eylül Perşembe gününe denk geliyor. Buna göre 19-20 Eylül veya 20-21 Eylül günleri, tavsiye edilen oruç tutma günleri olmaktadır.

AŞURE GÜNÜ’NÜ ÖNEMLİ KILAN OLAYLAR

Bugüne “Âşura” denmesinin sebebi, Muharrem ayının onuncu gününe denk geldiği içindir. Hadis kitaplarında geçtiğine göre ise, bu güne bu ismin verilmesinin hikmeti, o günde Cenâb-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve ihsan ettiği içindir. Bu ikramlar şöyle belirtilmektedir:

1. Allah, Hz. Musa’ya (a.s.) Âşura Gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.

2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerine Âşura Gününde demirlemiştir.

3. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Âşura Günü kurtulmuştur.

4. Hz. Âdem’in (a.s.) tevbesi Âşura Günü kabul edilmiştir.

5. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Âşura Günü çıkarılmıştır.

6. Hz. İsa (a.s.) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir.

7. Hz. Davud’un (a.s.) tevbesi o gün kabul edilmiştir.

8. Hz. İbrahim’in (a.s.) oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur.

9. Hz. Yakub’un (a.s.), oğlu Hz.Yusuf’un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.

10. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur. (2)

Hz. Âişe’nin belirttiğine göre, Kabe’nin örtüsü daha önceleri Âşura gününde değiştirilirdi.