Müjdat Gezen "Ben önde polis arkada gidiyoruz" dedi. Avukatı Celal Ülgen ise "Gözaltı değil ama mevcutlu getirme. Hem Cumhuriyet Savcısı 'davetiyeyle çağırdık' diyor hem de eve polis gönderiyor" diye duruma tepki gösterdi.

Halk Tv’de yayınlanan ‘Halk Arenası’ programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatılmıştı. Akpınar ve Müjdat Gezen sabah saatlerinde evlerinden polis tarafından alındı. İki sanatçı ifadeleri alınmak üzere adliyeye götürüldü. “DAHA YOLDAYIM POLİS TAKİP EDİYOR” Sözcü’ye konuşan Müjdat Gezen “Savcı bey çağırmış. İfade vereceğim. Kendi aracımla adliyeye gidiyorum arkamda da polis takip ediyor.” dedi. GEZEN’İN AVUKATI ÜLGEN DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ Müjdat Gezen’ni avukatı Celal Ülgen ise polis eşliğinde ifadeye götürülme ile ilgili “Gözaltı değil ama mevcutlu getirme. Hem Cumhuriyet Savcısı ‘davetiyeyle çağırdık’ diyor hem de eve polis gönderiyor” diye duruma tepki gösterdi.

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