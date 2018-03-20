Namaz vakitleri: Sabah ezanı saat kaçta okunuyor? İşte 21 Mart il il imsak vakti

Üç ayların girmesiyle birlikte Müslümanlar oruç ibadetini yerine getirmek için sahur yapıyor ve sabah namazını camide kılmak istiyor. İslamın en önemli ibadetleri olan namaz ve orucu eda etmek isteyenler merak ediyor: Sabah ezanı saat kaçta okunuyor? İmsak vakti ne zaman? İşte 21 Mart il il sabah ezanı saatleri...

Üç aylara erişen vatandaşlar bu önemli zaman dilimini en verimli şekilde eda etmek için oruç tutuyor… Sahur ve iftar hazırlıkları için ezan vakitlerini öğrenmek isteyenler sabah ezanı saat kaçta sorusunun cevabını araştırıyor. Peki imsak vakti ne zaman? İşte ayrıntılar…

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SABAH EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

İstanbul imsak vakti: 05:36 Güneş 07:01

Ankara imsak vakti: 05:22 Güneş 06:46

İzmir imsak vakti: 05:47 Güneş 07:09

İSLAMDA NAMAZ İBADETİ

Türkçe'ye namaz olarak tercüme edilen salât, Arapça'da “duâ etmek, övmek, tâzim etmek” gibi anlamlara gelir. Allah namazı elli vakit olarak farz kılmış, sonra onu bir gün ve gecede yani 24 saatte beş vakte indirmiştir. Namaz, fiiliyatta beş olmakla birlikte mizanda ellidir.

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Şüphesiz ki Ben; Allah'ım! Benden başka hiç bir ilâh yoktur. Öyleyse Bana ibadet et ve Beni anmak için namaz kıl!” (Tâhâ, 14)

“Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin, hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac, 77) Âyetleri, namazın ehemmiyetinin yanı sıra mânâsını da göstermektedir. Namaz, yüce Allah ile bir buluşma ve O'na münâcât haline etmektir.