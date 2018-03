Nevşin Mengü’den kardeşi için yeni açıklama: Ne deseniz haklısınız

Kardeşinin 'gözaltına alınıp dövüldüm' açıklaması yalan çıkan Nevşin Mengü yeni bir açıklama yaptı. Mengü "Bu sefer, hata yaptım, hem de büyük bir hata yaptım. Kendi canımdan kanımdan kardeşime fazla güvendim. Söylediklerini yeterince sorgulamadım. Her zaman haber yaparken yaptığım gibi kaynağı didik didik didiklemedim. Hata benim." dedi.

Gazeteci Nevşin Mengü, avukat kardeşi Burak Mengü’nün gözaltına alınışı ve darp edilişine ilişkin açıklamasına gelen yanıt üzerine yeni bir açıklama yaptı.

Nevşin Mengü’nün avukat kardeşi Burak Mengü, geçtiğimiz pazar günü polis tarafından gözaltına alındığı ve darp edilip bırakıldığı iddia etmişti.Olaya ilişkin incelemenin a rdından Emniyet bir açıklama yapmış, Mengü’nün sözlerini görüntülerle yalanlamıştı.Burak Mengü'nün kaçırıldığını söylediği gün bir müvekkili ile buluştuğu kamera görüntüleriyle tespit edilirken, hakkında ‘suç uydurmak’ iddiasıyla önceki gün işlem yapıldı.Konuya ilişkin dün bir yazı kaleme alan ve iddiaları gündeme getiren Nevşin Mengü, son gelişmelerin ardından bir açıklama yaptı ve “Büyük bir gazetecilik hatası yaptım, ne deseniz haklısınız” dedi.

İşte Nevşin Mengü’nün “Ölecek gibi hissettim” başlığıyla yaptığı o açıklama:

“Vallahi evet ölecek gibi hissettim. Ben hayatımda doğruya hep doğruyu aktarmaya çok önem verdim. Her zaman haber yazarken de haber aktarırken de ince eledim sık dokudum.

Bu sefer, hata yaptım, hem de büyük bir hata yaptım. Kendi canımdan kanımdan kardeşime fazla güvendim. Söylediklerini yeterince sorgulamadım. Her zaman haber yaparken yaptığım gibi kaynağı didik didik didiklemedim. Hata benim.

Burak, kendi içinde ne yaşadı bilemiyorum. Daha evvel baktığı davalar nedeniyle sıkıntı yaşadığını biliyorum. Ancak ne olursa, olmamış bir şeyi olmuş gibi; ya da olan bir şeyi farklı şekilde aktarmak kabul edilemez.

Polis ne melektir ne de öcü. Hiç bir kuruma düşman değilim. Kurumlar içinde aksayan bir takım sorunlar varsa, bunların basın yoluyla kamuoyu gündemine getirilmesi ve sorgulanmasının her şeyden çok kurumların yararına olacağı görüşündeyim. Ancak kurumların boş iddialarla karalanmasına karşıyım. Hatta önce ben karşı dururum.

Hata yaptığım zaman hata yaptım derim, denmesi gerektiğine inanırım. Hataların öğretici olduğunu da düşünürüm. insan düşmeden yürümeyi öğrenemiyor, yürümekte ne kada usta olsa da, bazen takılıp düşebiliyor.

Kırgınım ve kızgınım, beni sosyal medyada linç edenlere değil, kendilerince haklılar; zaafımdan yararlanıp, beni yanlış yönlendirdiği için kardeşime kırgınım. Bazen kol kırılır yen içinde kalır. Ama kırık başkalarına zarar veriyorsa, günah benim diyip meseleyi açmak açıklamak gerekir. Bu durum öyle bir durum.

Kendime kıssadan hisse; haber yaparken, kim olursa olsun, haber kaynağı olarak birini dinlerken daha ince eleyip sık dokumak gerektiğini öğrendim. Gazetecilik zor iş mi evet zor ve ben büyük bir gazetecilik hatası yaptım.”