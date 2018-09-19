Maduro Zaytung’a haber oldu: ‘Nusret etleri hibe etti’

Çin dönüşü İstanbul'a uğrayıp Nusret'e giden Venezuela Devlet Başkanı Maduro eleştirilerin hedefi oldu. Parodi haber sitesi Zaytung ise Maduro'nun Nusret'e gelişini Erdoğan'ın 'uçak Türkiye'ye hibe edildi' sözlerine gönderme yaparak tiye aldı.

Çin temasları sonrasında eşiyle birlikte geldiği İstanbul'da Nusret’e giden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hem Venezuela hem de Türk basınının gündemindeydi. Son yıllarda ciddi bir yüksek enflasyon ve ekonomik kriz içerisinde olan Venezuela'nın liderinin lüks lokantada et yemesi sefalet içindeki ülkesinde büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

“Ben Venezuella’dan para almam”

Türkiye ve dünyada yaşanan olayları esprili bir dille haberleştiren parodi haber sitesi Zaytung ise Maduro’nun Nusret’e gelişini Erdoğan’ın ‘uçak Türkiye’ye hibe edildi’ sözlerine gönderme yaparak tiye aldı. Sitede ‘son dakika’ başlığı ile yer alan haberde “Nusret’te ziyafeti tepki çeken Maduro: ”Nusret o etleri satıyordu, biz de ilgilendik. Bunun üzerine Nusret ‘ben Venezuella’dan para almam etleri hediye ediyorum’ dedi. Biz de yemeyelim mi?” ifadelerine yer verildi.

Erdoğan ‘uçak hibe edildi’ demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’dan alınan uçakla ilgili tartışmalara Azerbaycan dönüşü uçakta şu sözlerle yanıt vermişti: “Katar bu uçağı satıyordu, hatta rakam bildiğim kadarıyla 500 civarındaydı (500 milyon dolar). “O esnada biz de ilgilendik. Katar Emiri, bundan haberdar olunca uçağı Türkiye'ye hibe etti; ‘Ben Türkiye'den para almam; bunu Türkiye'ye hediye ediyorum, hibe ediyorum' dedi. “O uçak benim şahsımın değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nindir.”

Bu da gerçek açıklama

Tartışmaların ardından ülkesine dönen Maduro’nun Nusret açıklaması ise Zaytung’un açıklamasını aratmadı. Nusret'in kendisine bir tişört hediye ettiğini söyleyen Maduro, “En iyi lokantalardan birine davet edildim. Şef Nusr-Et beni ağırladı. Önceden tanımıyordum. Bize verdiğin hediyeler için teşekkür ederim. Yakında, yakında, geri gideceğim. Venezuela'nın çok dostu var. Birbirimize en az 7 kez sarıldık” dedi.