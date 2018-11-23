O polis tutuklandı!

İstanbul Bakırköy'de polis memuru C.D.A. bir fast food restoranında üç genci darp ettikten sonra zorla kıyafetlerini çıkarttığı ve bir gencin parasını aldığı iddiası sonrası “yağma” suçundan tutuklandı.

Bakırköy'de 18 Kasım günü iddialara göre fast food restaronunda yemek yiyen 3 genci, polis memuru C. D.A. zorla alt kata indirip üstlerini aradıktan sonra darp etti. Mutfak bölümüne götürüp gençlerin kıyafetlerini çıkartan polis memuru, iddiaya göre bir gencin üzerindeki uyuşturucu maddeyi ve parayı aldı. Restoranın güvenlik kameraları ise yaşanan olayı kayıt altına aldı.

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POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Yaşadıkları olayın şokunu atlatan üniversite öğrencileri K.K.A, T.T.B. ve E.C.B. emniyete giderek şikayetçi oldu. Bakırköy Asayiş Büro Amirliği Okul Timinde görevli polis memuru C.D.A. gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Savcısı tarafından yağma suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen C.D.A, “Başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.