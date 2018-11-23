Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler… 24 Kasım 2018 geliyor, işte Öğretmenler Günü için öneriler!

Öğretmenler Günü için çok kısa bir süre kaldı, birçok öğrenci öğretmenleri için özel olan 24 Kasım Öğretmeler Günü için şiirler, sözler ve hediye tavsiyeleri araştırıyor. Her ailenin çocuklarının geleceğini emanet ettiği öğretmenler en değerli mesleği yapmaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yılda milyonlarca öğrenci tarafından araştırılan öğretmenler günü sözleri ve öğretmenler günü şiirleri herkes tarafından büyük ilgi görüyor. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü detayları...

Öğretmenler Günü yaklaşırken birçok öğrenci öğretmenlerine nasıl bir hediye alacaklarını planlıyor. Bazen güzel bir Öğretmenler Günü şiiri, bir yazı, bir resim ya da söz öğretmenlerimiz için en güzel hediye olabiliyor. Sizlerin bu özel günde öğretmenlerinizle paylaşabileceğiniz anlam dolu şiirleri ve hediye tavsiyelerini haberimizde derledik. 24 Kasım Öğretmenler Günü için özel şiirler ve sözler…

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHİ

Türkiye’de 1981'den beri, her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği”ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Atatürk’e “Millet Mektepleri Başöğretmenliği” ünvanını 11 Kasım 1928’de yaptığı toplantıda vermiş ve bu ünvan, 24 Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti. Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, “başöğretmen” olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLE İLGİLİ ŞİİRLER

BAŞÖĞRETMEN

Atatürk benim,

Başöğretmenim,

Ne öğrendimse,

Ondan öğrendim.

Yenilikleri,

Hep o düşünmüş,

Milleti için,

Ağlamış, gülmüş.

Çocuk kalbimle,

İlk onu sevdim,

Atatürk benim,

Başöğretmenimdir.

Tarık ORHAN

ÖĞRETMENİM

Bana neler öğretmiştin

Unutmadım öğretmenim

Ama gel gör yine adam

Olamadım öğretmenim

Ezberledim hep dersini

Yaşattılar hep tersini

Mutluluğun adresini

Bulamadım öğretmenim

İnsanlığın adı para

Bu hayatın tadı para

Ne gerek var kitaplara

Anlamadım öğretmenim

Hani doğru bükülmezdi

Hani haklı ezilmezdi

Hani dağlar yıkılmazdı

Yıkıldım öğretmenim

Defter başka, kalem başka

Yaşadığım alem başka

Şöyle güzel, gerçek aşka

Düşemedim öğretmenim

Saygı dedim anlayan yok

Vefa dedim tanıyan yok

Dostluğu da bir bilen yok

Göremedim öğretmenim

Her şey yerli yerinde mi

Bütün sırlar derinde mi

Suç bende mi, evrende mi

Bilemedim öğretmenim

Sakın gitmesin ağrına

Bir hevesim yok yarına

Utanacımdan mezarına

Gelemedim öğretmenim

Affet beni öğretmenim

Ahmet Selcuk İLKAN

ÖĞRETMENİM

Küçük bir çocukken geldik yanına,

Kucakladın bizi sardın canına,

Sevgiyi saygıyı kattık şanına,

Okuryazar olduk ilk öğretmenim.

Tüm bildiklerini bize öğrettin,

Millete faydalı bireyler ettin,

Kalemi kılıçtan çok keskinlettin,

Çareler ürettin sen öğretmenim.

Ödevler yaptırıp asıl talibe,

İmkân hazırlayıp her bir talep’e,

Feraset gösterip seçtin talebe,

Sanatkâr adayı hep öğretmenim.

Edebiyatla Din Tıp Filoloji,

Tarih Fizik Kimya ve Biyoloji,

İktisatla Sanat ve Sosyoloji,

Bilimden yelpaze sen öğretmenim.

İstikbale giden bilgi selinde,

Kitaplık dolusu her eserinde,

Derin ilim varken ana dilinde,

Neye başka talep var öğretmenim.

Vatan bir okulsa ilk nöbettesin,

İlim denizinde hep seferdesin,

Kutsal mesleğinle gönüllerdesin,

Benim de gönlümü al öğretmenim.

Saymakla tükenmez faziletlerin,

Zamanen ödenen o bedellerin,

Kıvancındır üstün talebelerin,

İftihar ediniz siz öğretmenim.

Atam sen de dahi bir öğretmendin,

Bütün yenilikler senin eserin,

Layık insanlarda bil şaheserin,

Büyük Atatürk’üm başöğretmenim.

Güngören 20.11.02

İSTANBUL

Zeki İ.KIZILIŞIK

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,

İnan sen bir ışıksın.

Yanarsın gece gündüz.

Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,

Bize sen öğretirsin.

Vatanıma sevgiyi,

Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,

Bir mum gibi erirsin.

Anne – baba gibisin,

Bizi, bağrına hep basarsın.

Fethi BOLAYIR

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN EN GÜZEL HEDİYE FİKİRLERİ

24 Kasım Öğretmenler gününe az kaldı. Öğrencileri de öğretmenlerin bu özel gününde kendilerini hatırlamaları için hediye seçme telaşı sardı. İşte öğretmenler gününe özel hediye fikirleri…

Yılın En iyi Öğretmeni Oscar Ödülü: Hadi biraz öğretmeninizi gururlandıralım. Başarılı ve gözünüzde en iyi öğretmen sıfatını hak eden öğretmeninize anlamlı bir armağan vermek isterseniz ‘Öğretmenler Günü’nde Oscar Heykelciği yine ideal bir seçim! Orijinal altın sarısı rengindeki Oscar Ödülü, en iyi Öğretmenler Günü için hediyelerinden biri!

Erkek cüzdan modelleri: Erkek öğretmeninize uzun yıllar kullanabileceği ve her kullanışında sizi hatırlayabileceği en ideal Öğretmenler Günü için hediye si cüzdan!

Kişiye Özel Kalemler: Çok klasik gelebilir ancak, tüm Öğretmenler Günü’nde akla gelen ilk hediye seçeneği kalemler. Üzerine öğretmeninizin ismini ve soy ismini yazdırarak hazırlatabileceğiniz, çok anlamlı ve çok güzel hediye seçeneklerinden biri.

Çiçek: Çiçekten daha iyi bir Öğretmenler Günü hediyesi düşünülemez. Üzerine öğretmeninize olan sevginizi anlatan bir de sevimli bir not eklediğinizde harika bir seçim olacaktır.