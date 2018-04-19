Öldürdü, başında bekledi

Milli Savunma Eski Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan, Sirkeci'de falçatayla boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayetin ardından Vuralhan’ın cesedinin başında bekleyen zanlının gözaltına alındığı sıradaki soğukkanlılığı dikkati çekti.

Olay, Sirkeci’de bulunan bir kafede dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre,

Milli Savunma eski Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan, aralarında alacak verecek meselesi olduğu belirtilen Yüksel Harababa(44) ile kafede buluştu. İddiaya göre, ikili aralarında görüşürken bir süre sonra Vuralhan koruma polisi B.Y.’yi “Özel konuşacağız” diyerek dışarı çıkardı.

Bu sırada, Yüksel Harababa yanında bulundurduğu falçata ile Vuralhan’ın boğazını kesti. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Vuralhan’ı Haseki eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Vuralhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli Yüksel Harababa, gözaltına alınarak Fatih Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü. Harababa, daha sonra sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. Şüpheli emniyet girişinde basın mensuplarının, ‘Neden yaptınız’ şeklindeki sorusuna, “Hak etti” şeklinde yanıt verdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor

Görgü tanığı İlhan Çevik, “Olayı 30 saniye sonrasında gördüm. Zanlı büyük bir soğukkanlılıkla bıçağını masaya koymuştu. Telefonla ilk önce eşini aradı ve helallik istedi. Sonra bize, ’40 ailenin canını yaktı, üzülmeyin’ dedi. Sonra memur arkadaşlar geldi, zaten bulunduğu yerde oturuyordu, hiç bir şekilde kaçmadı. Memur arkadaşlar gelince elini kelepçeye uzattı ve teslim oldu. Sonra yaralanan eski bakanmış galiba, onu aldırlar hastaneye götürdüler. Henüz ölmemişti, demek ki yolda ölmüş olabilir.” dedi.

Cezaevinde girmişti

Gana’daki altın rezervinden kaynaklanan 5 milyar Euro’yu Türkiye ‘ye getirebilmek için gerekli gümrüğü ödemesi bahanesiyle bir vatandaşın 13 bin lirasını dolandırdıkları iddiasıyla haklarında dava açılan davada Vuralhan 2011 yılında tutuklanmış daha sonra serbest bırakılmıştı.

Vuralhan’ı öldürdü, masada polisi bekledi

Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, Vuralhan kanlar içerisinde yerde yatarken saldırganın ise masada oturarak polise olayı anlattığı görüldü. Kanlar içerisinde yerde yattığı ve sağlık ekiplerinin Vuralhan’ı hastaneye kaldırmak için müdahalede bulunduğu görüldü. Bu sırada zanlı Yüksel K.’nın ise masada oturarak polise soğukkanlı bir şekilde olayı anlattığı görüldü.

ERCAN VURALHAN KİMDİR?

Vuralhan, 1987 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi saflarında Ankara’dan milletvekili seçildi. İkinci Özal Hükümeti’nin Milli Savunma Bakanı oldu.

Sürekli düşmesiyle gündeme gelen ve 38 şehidin can verdiği Casa uçakları ihalesini açan bakan olarak da biliniyor.

2000 yılında Balıkesir Manyas'ta “5 bin konut yaptıracağım” vaadiyle Kor İnşaat' a su basmanı ihalesi verip, firmadan teminat olarak aldığı 1.4 trilyonluk çekle kayıplara karışan bakan, “Dolandırıcılık” ve “Çek Kanunu'na muhalefet etmek” suçlarından aranırken, Florya Atatürk Deniz Köşkü’ndeki TBMM misafirhanesinde kalan bakan olarak siyasi tarihe geçti.