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Oltayla dev balık yakaladılar!

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde Kızılırmak Nehri üzerindeki Obruk Baraj gölünde avlanan balıkçıların oltasına, 1.85 metre boyunda ve 97 kilogram ağırlığında dev yayın balığı takıldı.

android-time 23:17 16 Ekim 2018
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Çorum’un Oğuzlar ilçesinde Kızılırmak Nehri üzerindeki Obruk Baraj gölünde avlanan balıkçıların oltasına, 1.85 metre boyunda ve 97 kilogram ağırlığında dev yayın balığı takıldı.

Amatör balıkçı emekli astsubay Ekrem Özyurt ile arkadaşları, Oğuzlar ilçesinden geçen Kızılırmak üzerinde bulunan Obruk Baraj gölüne botla açıldı.

FOTO: İHA

FOTO: İHA

TAM 1.85 METRE BOYUNDA DEV BALIK

Balıkçıların yem olarak solucan takılı oltasına 1.85 metre boyunda ve 97 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.

Oltadaki yayın balığını uzun uğraşlar sonucunda bota çıkaran balıkçılar kıyıya döndü. Balıkçılar, dev yayın balığı karşısında şaşkınlık yaşadı  DHA

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Son güncelleme: android-time 23:2316.10.2018
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