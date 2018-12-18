On Numara sonuçları: 17 Aralık’ta ikramiye tek kişiye!

Milli Piyango İdaresi'nin büyük ikramiyeyi kazanma olasılığı en yüksek oyunu On Numara'da sonuçlar belirlendi. On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye bir kişinin oldu. Bu oyunda 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ikramiye kazanıyor. İşte 17 Aralık MPİ On Numara sonuçları...

Her Pazartesi olduğu gibi 17 Aralık Pazartesi gecesi de On Numara heyecanı ile geçildi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen On Numara'nın sonuçlarına göre kazandıran numaralar 6, 9, 15, 19, 21, 23, 24, 27, 33, 35, 44, 46, 48, 50, 62, 65, 67, 70, 71, 72, 75 ve 80 olarak belirlendi. Kazandıran numaralara göre belirlenen On Numara ikramiye dağılımı haberimizde.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları zengin olma hayali kuranlar tarafından Google üzerinden araştırılıyor. MPİ tarafından noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçları ile kuponlarını kontrol etmek isteyenler için On Numara sonuçları;

6, 9, 15, 19, 21, 23, 24, 27, 33, 35, 44, 46, 48, 50, 62, 65, 67, 70, 71, 72, 75, 80

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / FATİH



