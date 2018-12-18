On Numara sonuçları: 17 Aralık’ta ikramiye tek kişiye!

Her Pazartesi olduğu gibi 17 Aralık Pazartesi gecesi de On Numara heyecanı ile geçildi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen On Numara'nın sonuçlarına göre kazandıran numaralar 6, 9, 15, 19, 21, 23, 24, 27, 33, 35, 44, 46, 48, 50, 62, 65, 67, 70, 71, 72, 75 ve 80 olarak belirlendi. Kazandıran numaralara göre belirlenen On Numara ikramiye dağılımı haberimizde.
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
On Numara çekiliş sonuçları zengin olma hayali kuranlar tarafından Google üzerinden araştırılıyor. MPİ tarafından noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçları ile kuponlarını kontrol etmek isteyenler için On Numara sonuçları;
6, 9, 15, 19, 21, 23, 24, 27, 33, 35, 44, 46, 48, 50, 62, 65, 67, 70, 71, 72, 75, 80
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / FATİH
ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?
On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,
10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.
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