On Numara sonuçları | Büyük ikramiye Manisa’ya…

Milli Piyango İdaresi bu haftaki On Numara çekilişini gerçekleştirdi. Şans oyunu severler Milli Piyango’nun düzenlediği çekilişleri takip ediyor. On Numara oyununda bu hafta büyük ikramiye İzmir ve Edirne arasında bölündü. İşte 29 Ekim On Numara sonucu…

On Numara çekiliş sonucu Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. On Numara oyununda ya 22 şanslı numaradan 10’unu bilmeniz ya da hiçbir numarayı bilememeniz gerekiyor. İşte 30 Ekim On Numara çekiliş sonucu ve büyük ikramiye tutarı… 29 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklanan şanslı numaralar şöyle: 1, 8, 10, 22, 26, 27, 35, 38, 39, 44, 45, 46, 48, 53, 58, 60, 61, 67, 70, 73, 77, 79

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir. ON NUMARA HAKKINDA On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler. On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez. On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye’nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu’dur.

