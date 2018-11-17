Otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, aynı aileden 6 kişinin bulunduğu otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 5 yaşındaki Dilek Naz Eksin yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Serinhisar İlçesi girişi Denizli-Antalya yolunda meydana geldi. Denizli'den Serinhisar İlçesi istikametine giden Resul Eskin yönetimindeki 20 ABB 477 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak tarlaya savruldu.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilden fırlayan Dilek Naz Eksin'in hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekibi tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar sürücü Resul Eskin ile eşi Neslihan Eskin ve çocukları Buğlem Eskin, Çiğdem Eskin ile Mevlüd Emir Eskin ise ambulanslarla Serinhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Olay yerindeki incelemenin ardından yaşamını yitiren Dilek Naz Eskin'in cesedi, otopsi için Serinhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA