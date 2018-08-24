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Otomobil yanlarına uçtu, onlar piknik yapmaya devam etti

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında otomobil piknik alanına uçtu. 4 kişinin yaralandığı kazada, vatandaşlar ters dönen otomobilin yanında piknik yapmaya devam etti.

android-time 14:46 24 Ağustos 2018
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Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında otomobil piknik alanına uçtu. 4 kişinin yaralandığı kazada, vatandaşlar ters dönen otomobilin yanında piknik yapmaya devam etti.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolunun 32. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki 47 PV 998 plakalı hafif ticari araç ile M.A. idaresindeki 33 DV B 17 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil, yol kenarında bulunan piknik alanına uçtu. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken, aileleri ile piknik yapan vatandaşlar şans eseri kurtuldu. Facianın eşiğinden dönüldüğü olayda vatandaşlar, yaralılara yardım ettikten sonra ters dönen otomobilin yanında piknik yapmaya devam etti.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
ELAZIĞ (İHA)

Son güncelleme: android-time 14:5624.08.2018
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