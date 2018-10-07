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Otomobiller çarpıştı: 3’ü ağır 7 yaralı

Burdur'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i bebek 7 kişi yaralandı.

android-time 21:54 7 Ekim 2018
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Otomobiller çarpıştı: 3’ü ağır 7 yaralı
Burdur'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i bebek 7 kişi yaralandı.

Antalya- Isparta yolunun Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyü mevkisinde meydana gelen kazada, 59 FE 598 plakalı otomobille 07 AAC 749 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

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Kazada, araçlarda bulunan Ali Boz, Ali Erdem Boz, Hüseyin Boz, Meryem Boz, Fatma Hayal Boz, Murat Doğru ve Emre Erdoğan yaralandı.

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BİRİ BEBEK 3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Isparta’daki hastanelere götürüldü.

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Yaralılardan Meryem Boz, Fatma Hayal Boz adlı bebekle Murat Doğru’nun sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Yaralıların hastanelerde tedavileri sürüyor. DHA

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