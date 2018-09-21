Oya Berberoğlu: Enis bana cezaevinde yaptırmış

İstanbul Maltepe Cezaevi'nde 16 ay tutuklu kaldıktan sonra dün akşam saatlerinde tahliye edilen CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, tahliye sonrası ailesine sarılarak hasret giderdi. Duygusal anlar yaşayan eşi Oya Berberoğlu, Enis Berberoğlu'nun cezaevinde kendisi için yaptırdığı çantayı basın mensuplarına göstererek 'Enis'in bana yaptırdığı Fenerbahçe armalı çanta' dedi

MİT TIR’ları davasında “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak” suçundan hakkında verilen 5 yıl 10 aylık hapis cezası onanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin kararıyla dün akşam tahliye edildi. Tahliye kararının ardından saat 19.15 sıralarında cezaevinden çıkan Berberoğlu’nu cezaevinin önünden ailesi ve partilileri aldı.

Eşine boncuktan çanta hediye etti

Tahliye sonrası ailesiyle bir araya gelen Berberoğlu, eşi Oya Berberoğlu ve kızı Zeynep Dilara Berberoğlu’na sarılarak hasret giderdi. Berberoğlu burada yaptığı açıklamada, “Benim açımdan talihsiz bir durumdu. Türkiye açısından da pek parlak bir durum değil. Bir gazete haberi yüzünden 16 ay hapis yattım. 16 ay boyunca bir tek mahkumla karşılaşmadan tecrit hayatı yaşadım. Ama Maltepe Cezaevi’ne de huzurunuzda teşekkür ediyorum. Gerçekten bir devlet ciddiyeti ve devlet mesafesinde davrandılar bana. Bundan sonra siyaseten hayat beni nereye götürürse başımın üstünde yeri var.” ifadelerini kullandı. Oya Berberoğlu, “Cezaevinde Enis’in bana yaptırdığı Fenerbahçe armalı çanta” diyerek elindekini basın mensuplarına gösterdi.

Davanın geçmişi

Enis Berberoğlu, durdurulan MİT TIR’larına ilişkin görüntüleri Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a ileterek yayınlattığı gerekçesi ile, “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak” suçundan yargılandığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 14 Haziran 2017 tarihinde 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan Berberoğlu karar ile birlikte tutuklanmıştı.

14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bu kararı İstinaf Mahkemesi’ne gönderildi. Davaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 13 Şubat 2018 tarihinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını kaldırarak yeni hüküm kurdu. 2. Ceza Dairesi, Berberoğlu’nu 5 yıl 10 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Berberoğlu’nun avukatları bu cezayı Yargıtay’a taşımışlardı.