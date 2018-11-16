Özhaseki ‘Ankara için aday mısınız? sorusuna yanıt verdi

AKP'de Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki katıldığı bir televizyon programında 'Ankara için aday mısınız?' sorusuna "Bizim gibi kamuya mal olmuş insanların adayım demesi kadar garip bir şey olamaz. Ben Kayseri'de birçok şey yaparak helalleşerek ayrıldım. Genel merkezde ve teşkilatlarda ismim öne çıktı, inkar edemem. Benim hazırlamış olduğum adaylar Cumhurbaşkanımızın takdirinde, herkesin lehine aleyhine her şeyi söyledim. Takdir benim üzerimde olursa bismillah der yola çıkarız." diye yanıt verdi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, NTV’den Ahmet Ergen’in yerel seçim hazırlıklarına ilişkin sorularını yanıtladı. Özhaseki, ‘Ankara için isminizin kesinleştiği haberleri çıktı, aday mısınız?’ sorusuna “Partinin usulleri içerisinde müracaatları alıyoruz ama bizim gibi kamuya mal olmuş insanların adayım demesi kadar garip bir şey olamaz. Ben Kayseri’de birçok şey yaparak helalleşerek ayrıldım. Genel merkezde ve teşkilatlarda ismim öne çıktı, inkar edemem. Benim hazırlamış olduğum adaylar Cumhurbaşkanımızın takdirinde, herkesin lehine aleyhine her şeyi söyledim. Takdir benim üzerimde olursa bismillah der yola çıkarız.”

İşte Özhaseki’nin açıklamalarından satır başları:

81 ile yönelik bir çalışmanız oldu ve raporu Cumhurbaşkanına sundunuz. Seçime 4.5 ay kala nasıl bir fotoğraf gördünüz illerde?

“Yıllardır her yerde anket çalışması yapıyoruz. Başkan'ın performansını, giyim kuşamını, vatandaşla ilişkisini de soruyoruz. Teşkilat görüşleri de alınıyor. Birkaç aydır da arazi de vatandaş birebir dinlendi ve bir kanaat oluştu. Değişecekse ne tür özellikler aranacak gibi. Yeni bir arkadaşla yola çıkacaksak birinci olay ehliyet ve liyakat olacak. Bazı arkadaşlar sadece halkla ilişkilerle işi yürütüyor ama şehre hiçbir şey katmıyor, arkası gelmiyor. Sürpriz isimler de var, bazı illerde yeni anketler yapılacak.

Partinin oyları ve sapmaları da tespit ediyoruz. Mevcut başkana oy verip vermeyeceği de soruluyor. Vatandaşta müthiş bir değişim arzusu var. Karşılığı olan insanlar bekliyor. İttifak, pazarlık, uzlaşı üzerine araziye sürülen insanları istemiyorlar.”

18 Kasım’da partinizde ilk kez e-temayül yapılacak, nasıl olacak?

“Zaten yapılıyordu ve şimdi e-temayül büyük kolaylık olacak. Önde çıkan arkadaşlar tabi ki avantajlı olacak. Gitgeller yaşanıyorsa yeni anketler yapılacak, isimler vatandaşa sorulacak.”

(ADAYLAR) “Birçok ili ilçelerine kadar netleştirdik, dosyaları Cumhurbaşkanına arz edecek şekilde tutuyoruz. İl ilçe düzeyinde bizde raporlar hazır, nasıl bir takvim işlenir ve sunum olur bilmem. Cumhurbaşkanımızın bileceği bir konu…”

Büyükşehirlerde aday belirleme süreci ne aşamada? Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere büyükşehirlerde nasıl bir aday profili olacak? Büyükşehirler için adaylar ne zaman açıklanır?

“İstanbul milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Tüm dünyanın gözü önünde olan bir il. Orası bizim için çok öenmli, yıllardır bizde. Ufak tefek şikayetler olabilir. Ehliyetli ve liyakatlı birini koyacağız. Başka partiler gibi pazarlıkla belirlemeyeceğiz. Şöhretli bir iki kişiyi koymak çok kolay bizim açımızdan. Ankara içinde aynı şeyler geçerli. Çevreden göç alan, 5 milyonu aşmış bir şehir. Ankara’yı ileriye taşıyacak bir isim olması lazım.”

Melih Gökçek tartışmaları ve Gökçek’in Cumhurbaşkanı ile görüştüğü haberleri… Ankara’da muhalefet tarafında Mansur Yavaş ismi üstünden devam eden gelişmeler var. Mansur Yavaş’ın “ortak aday” çağrısı gündeme geldi, ne dersiniz?

“Muhalefetin ne yaptığından çok biz ne yaptığımıza bakıyoruz. Ama bir taraftan İYİ Parti ile bir tafatan HDP’yle temaslar, bize garip geliyor. Bunlar seçmenin takdirinde, oradan ne çıkar bilmeyiz…”

Kaç milletvekili belediye başkan adayı olacak ve AK Parti’nin bu konudaki planı ne?

“Kim olsun dendiğinde milletvekili arkadaşımızın ismi öne çıkıyor, şöhretli biri isim olduğu için ama bu doğru değil. Biz böyle yola çıkmayı düşünmüyoruz. Bir elin parmaklarını geçeceğini düşünmüyorum.”

Mevcut belediye başkanları bu seçim için ilk kez aday adaylığı başvurusunda bulunmayacak, nedeni nedir?

“Arkadaşı biz zaten tanıyoruz, 5 yıldır şehri yönetiyor. Neden dilekçe versin ki. Tartışılmasını, oylamalar sokulmasını görmek bizi üzer, haklarındaki kanaatlerimiz belli zaten, o yüzden istemedik.”

3 dönem kuralına takılan 92 belediye başkanı açıklandı. Bugün bazı gazetelerde haberler var, 48 il belediye başkanından en fazla 10’u tekrar aday olacak şeklinde. Ne dersiniz?

“Kesin denemez ama bir büyük şehrimiz, bir il belediyemiz, 60 kadar ilçe, 30 kadar da 30 belde belediye başkanı arkadaşımız 3 dönemlerini doldurdular. Prensip kararımız var, 3 dönem kuralını işleteceğiz. Bazı arkadaşlarımızla ilgili devam edebilir denirse, MYK’da görüşülecek. Bunlar bir elin parmakları kadar ve devam kararı çıkabilir. 3 dönemi dolduranları da gözönünde bulunduruyoruz, başka yerlerde değerlendirilebilirler.”

Doğu ve güneydoğu illeri ile kayyum atanan belediyelere yönelik stratejiniz ne olacak?

“Kayyum arkadaşlar destanlar yazıyorlar oralarda, vatandaş çok memnun. Ancak kendi içimizden belediye başkanı görmek istiyoruz diyorlar, bunu gözardı edemeyiz. Seçildikten sonra PKK hizmetine giren belediye başkanlarıyla karşı karşıya kalırsak hükümet olarak kayyum atamakta tereddüt göstermezler diye düşünüyorum.”

Önceki seçimde çok az farkla kaybettiğiniz belediyelere özel bir çalışma hazırlayacak mısınız?

“8-10 vilayet ve büyük ilçeler var kılpayı kaybedilen. Sorguladık bunu, küçük hatalar ve iletişim hataları saptadık. Onları gidereceğiz. İnanın Cumhurbaşkanımız saatlerce herkesi dinleyip tek tek not alıyor. Bizde özeleştiri kültürü sıkı bir şekilde işlediği için, o şehirlerle ilgili rota belli.”