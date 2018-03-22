Palet deposunda yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren ikinci el palet deposunda çıkan yangındaki alevler geceyi aydınlattı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin fark ettiği Büyük yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

İddiaya göre; Bursa-Ankara karayolu üzerinde uygulama yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Türkel Çevre yolu kenarındaki Murat Yazıcı'ya ait ikinci el palet deposundaki alevleri fark ettiler.

Alevlerin göründüğü yere yakınlaşan emniyet ekipleri, paletlerin yandığını tespit edince durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler.

Kısa sürede büyüyen alevler geceyi aydınlatırken, Yangın yerine tüm yangın söndürme araçlarıyla gelen ekipler, alevlere dört bir yandan müdahale etmeye başladılar.

10 dönümlük alanda bulunan paletlere sıçrayan alevleri söndürmek için büyük çaba sarf eden ekipler, yangını yaklaşık yarım saat içiresinde kontrol altına aldılar. Kontrol altına alınan alevler bir saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

Yangın sonucunda depoda bulunan binlerce palet yandı.Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor. İHA