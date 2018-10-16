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Parkta kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen şüpheliye linç girişimi

Manisa'da, parkta oynayan 9 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen İ.M. (60), vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis ekipleri, şüpheliyi öfkeli kalabalığın arasından çıkararak gözaltına aldı.

android-time 22:06 16 Ekim 2018
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Manisa'da, parkta oynayan 9 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen İ.M. (60), vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis ekipleri, şüpheliyi öfkeli kalabalığın arasından çıkararak gözaltına aldı.

Yunusemre ilçesinin Ayni Ali Mahallesi’ndeki ilkokulda okuyan kız çocuğu, annesinin gözetiminde parkta oyun oynarken, iddiaya göre, İ.M. tarafından elle taciz edildi. Durumu fark eden çocuğun annesinin bağırmasıyla, çevredekiler İ.M.’nin başında toplandı. Vatandaşlar bir süre sonra İ.M.’yi linç etmek istedi.

FOTO: İHA- MANİSA'DA BİR İLKOKUL ÖĞRENCİSİNİ PARKTA OYNARKEN TACİZ ETMEYE ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLEN ZANLIYI LİNÇ EDİLMEKTEN POLİS KURTARDI.

FOTO: İHA- MANİSA’DA BİR İLKOKUL ÖĞRENCİSİNİ PARKTA OYNARKEN TACİZ ETMEYE ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLEN ZANLIYI LİNÇ EDİLMEKTEN POLİS KURTARDI.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İ.M.’yi öfkeli kalabalığın arasından çıkardı. İ.M., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Manisa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen İ.M., emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.  DHA

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Son güncelleme: android-time 22:1916.10.2018
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