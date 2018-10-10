Pilot adayı gencin öldüğü kazada kamera bilmecesi

Trafik kazasında ölen üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Ahmet Selimhan Şimşek'in kazasına dair kamera kayıtlarına ulaşılamadı. Mahkeme tutuklu sanığı 5 ay sonra tahliye etti. Karara isyan eden Şimşek ailesi, "Türkiye'nin en akıcı trafiğinin olduğu yerde EDS- KGS kamerasının olmasına rağmen ortada hiçbir görüntü yok! Kazayı bilip ve gören tanık arıyoruz'' dedi.

Arızalanan aracın yanında duran üniversite öğrencisi Ahmet Selimhan Şimşek’in hayatını kaybetmesine neden olan Sedat Yiğiter(22) olay yerine dair kamera kayıtlarının olmaması üzerine 5 ay sonra serbest bırakıldı. Bunun üzerine oğullarını kazada kaybeden Şimşek ailesi, “Kazayı bilip ve gören” tanık aramaya başladı.

“ARIZAYA BAKMAK İÇİN ARAÇTAN İNDİ”

Üniversite öğrencisi Ahmet Selimhan Şimşek, 27 Nisan günü İstanbul Florya’dan Anadolu yakasındaki arkadaşlarını ziyarete etmek için Mustafa Ekentok ve Ali Yarlığan ile birlikte arabayla yola çıktı. Zeytinburnu’nda yol ayrımında arabanın lastik sensörlerinin arıza sinyali vermesiyle üzerine sürücü Mustafa Ekentok lastikleri kontrol etmek için durdu. Arızayı merak eden Şimşek de otomobilden inerek arızayı öğrenmeye çalıştı. O sırada iddialara göre hızla gelen Sedat Yiğiter (22) idaresindeki otomobil sürücüsünün hâkimiyetini kaybetmesi üzerine Şimşek’e çarptı. Çarpma sonucu ağır yaralanan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Ahmet Selimhan Şimşek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



SÜRÜCÜ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sanık Yiğiter ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanık Sedat Yiğiter hakkında, “Taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bakırköy 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sedat Yiğiter, ölen gencin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada olay anını anlatan sanık Yiğiter, “Zeytinburnu’ndan yola çıkarak Kadıköy yönüne doğru gidiyorduk. Onların olduğu yere doğru yaklaştığımda sağ şeritten sol şeride geçmek için sinyal verdim. O sırada aniden önüme bir araç geçti. O aracın sol şeride geçmesi ile birden bire yolun sağ tarafında park halindeki aracı gördüm. Trafik akış halinde olduğu için başkaca manevra yapma şansım yoktu. Aracın sağ tarafında iki, sol tarafında bir kişi aracın dışındaydı. Ben Şimşek’e çarpmamak için sola doğru manevra yaptım. Buna rağmen durmakta olan araca çarptım” dedi.



“AMBULANSI ARADIM, KARAKOLA GİTTİM”

Sanık Yiğiter, savunmasının devamında direksiyon hakimiyetini kaybetmeden ve diğer araçların tehlikeye düşürmeden kontrollü bir şekilde durmaya çalıştığını savunarak şöyle konuştu: “Yaklaşık 25-30 metre kadar sonra aracı durdurdum. Araçtan inip geriye doğru geldim. Burada yaralıyı görünce hemen acil servisi aradım. Yaralanın arkadaşları ona müdahale etmek isteyince daha ağır bir sonuç doğmasın diye buna izin vermedim. Gelen ambulans ile yaralıyı hastaneye gönderdik ardından ben de karakola gittim”

”HAYALLERİMİZ HIZ TUTKUNU İNSANLAR YÜZÜNDEN SUYA DÜŞTÜ!”

Duruşmada doktor olan baba Ramazan Şimşek söz alarak, “Benim oğlum Türkiye’nin en genç pilotu olacaktı. Hayallerimiz hız tutkunu insanlar yüzünden suya düştü Mahkemenizin adaletine güveniyorum” dedi.

SANIK ‘BEN NE YAPTIM’ DİYE BAĞIRIYORDU!

Ölen gencin arabada bulanan arkadaşı Ali Yarlığan ise olayla ilgili olarak “Ben eğilmiş lastiği kontrol ederken vurma sesi duydum. Bir anda irkildim ve ileriye giden arabayı görüp gittiği yöne doğru koşmaya başladım. O sırada sanık Sedat Yiğiter arabasından inmişti ve dışarıda, ‘Ben ne yaptım’ diye bağırıyordu. Olay yerine toplananlar aracın makas yaparak geldiğini söylediler” şeklinde konuştu.

D-100 KARAYOLUNDA KAMERA KAYDI BULUNAMADI

Mahkemenin, olayın yaşandığı yerin kamera kayıtlarını talep etmesi üzerine, İBB Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün gönderdiği yazıda, D-100 Güney transit yan yolu gören 27 Nisan 2018 tarihli kamera kaydının olmadığını, olayın yaşandığı yeri görüntüleyen hiçbir kameranın bulunmadığını belirtildi.



Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü cevap yazısında kamera kayıt süresinin 30 gün olduğundan istenilen görüntülere ulaşılamadığını bildirirken, İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Müdürlüğü ise olay tarihinde kamera kaydının bulunmadığını gönderdiği yazıda vurguladı.

MAHKEME, SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklulukta kaldığı süre, delilleri karartma ihtimalinin bulunmayışı, tutuklamanın tedbir oluşu ve tutuklamadan beklenen amacın hasıl oluşu nazara alarak yurt dışına çıkış yasağı koyarak sanığın tahliyesine karar verdi.

ACILI BABA: “KAZAYI BİLİP VE GÖREN TANIK ARIYORUZ”

Duruşma sonrası sanığın tutuksuz yargılanmasına isyan eden acılı baba Ramazan Şimşek gözyaşlarına hakim olamayarak şöyle konuştu:

“Oğlum pilotaj bölümünde okuyordu. Severek girdiği bir bölümdü. Türkiye’nin genç pilotu olacak oğlumuzu kaybettik. Şuanda tanık arıyoruz. Türkiye’nin en akıcı trafiğinin olduğu yerde EDS- KGS kamerasının olması rağmen hiçbir görüntü ve tanık yok. Olay yerinde olay yeri inceleme görüntü olmamış. Kazayı bilip ve gören tanık arıyoruz. Başka anne ve babanın canı yanmasın, tanık varsa gelsin”

”ŞEHİR TERÖRİSTLERİNE FIRSAT VERMEYELİM”

Mobese kamerasının olay anında kayıtta olmaması yüzünden görgü tanığı bulunamamasına isyan eden üzgün anne Havva Nur Şimşek , “Vicdanlara sesleniyoruz yarış yapan trafik magandası şehir teröristlerine fırsat vermeyelim. Sizinde canınız yanmasın. Mutlaka kazayı göre vardır. Onlarca araba geçiyor o trafik akan bi trafik gö