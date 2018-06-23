PKK’nın Kandil’de terk ettiği kontrol noktası görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK’ya yönelik 10 Mart’ta Irak'ın kuzeyinde başlattığı operasyonlar sürerken sınır ötesinde belirlenen noktalar vurulmaya devam ediyor.

Irak’ın kuzeyinde PKK'ya yönelik operasyonlar sürerken Kandil'deki kontrol noktaları ve terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın resminin bulunduğu bölge görüntülendi. İHA ve SİHA'larının yanı sıra F16 bombardımanından korunmaya çalışan örgüt üyelerinin kontrol noktalarını boş bıraktığı görüldü.

İLGİLİ HABER TSK'dan son dakika açıklaması!

4 aylık süreçte yüzlerce terörist etkisiz hale getirilirken, terör örgütünün kalbi Kandil'deki bir kontrol noktası da görüntülendi.

Kaydedilen görüntülerde Kandil'in merkezine çıkan yol üzerindeki PKK'nın kontrol noktasının boş olduğu görüldü.

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İHA ve SİHA'larının yanı sıra F16 bombardımanından kaçmaya çalışan örgüt üyelerinin kontrol noktalarını boş bıraktığı ve mobil olarak devriye gezdiği öğrenildi. İHA